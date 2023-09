Los ediles de EH Bildu no estarán en los actos del Privilegio de la Unión con presencia de los Reyes

Privilegio de la Unión. Ninguno de los ocho ediles que conforman el grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona acudirán este viernes a los actos organizados por el Consistorio con presencia de los Reyes Felipe VI y Letizia para conmemorar el 600º aniversario del

"No consideramos que la monarquía española esté legitimada para presidir estos actos por dos razones: en primer lugar, porque son los herederos de quienes acabaron con la proyección de la Pamplona unificada como capital de un Estado europeo independiente y, en segundo lugar, porque la monarquía hispánica no representa a la mayoría de la ciudadanía de Pamplona que se define republicana y, en buena medida, soberanista. Desde luego, no nos representa a nosotros y nosotras que, además de republicanas, somos independentistas", han explicado desde EH Bildu en un comunicado.

A su juicio, el Privilegio de la Unión "debe ser una fiesta por y para la ciudadanía de Pamplona, no por y para gobernantes, y más si estamos hablando de una conmemoración tan significativa como el 600 aniversario".

Para EH Bildu, Pamplona "tiene la grandísima suerte de poder celebrar un evento como este, cuyo origen fue un ejemplo de concordia que puso fin a años de guerras fratricidas y que nos dotó a todos y todas de una identidad común de la que hoy, seis siglos después, nos sentimos muy orgullosas".

"El protagonismo de esta celebración les corresponde a los y las pamploneses, no a los reyes españoles ni tampoco a una alcaldesa como Ibarrola, que está demostrando que no representa al conjunto de la ciudad, sino sólo a una minoría", han reivindicado.

Según han añadido, los ediles abertzales sí acudirán y respaldarán "como siempre" los actos civiles de la conmemoración que tendrán lugar a la tarde. Así, tomarán parte en el desfile desde la Casa Consistorial (17.45 horas), en el responso ante la tumba de Carlos III el Noble y en la representación de la firma del Privilegio desde el balcón principal del Ayuntamiento (19.30 horas).

Asimismo, acudirán a la clausura de los actos conmemorativos que correrá a cargo del grupo Duguna y de la Comparsa de Gigantes (19.40 horas) y al concierto de la Pamplonesa en la Plaza del Castillo (20 horas).

UN PROGRAMA "DESMONTADO" PARA QUE IBARROLA "TENGA SU FOTO"

Desde EH Bildu han criticado asimismo los "malabarismos institucionales" realizados, a su juicio, por la alcaldesa, Cristina Ibarrola (UPN), para "poder hacerse la foto con Felipe VI, aunque esto haya supuesto desmontar el programa oficial de esta celebración".

Así, han criticado que la entrega del Pañuelo de Pamplona-Iruñeko Zapia se ha pasado al sábado 9 de septiembre, un día después de la conmemoración "en contra de lo que estipula explícitamente la ordenanza de Protocolo".

"Es indignante que para que la alcaldesa tenga la foto con sus reyes se relegue a un segundo plano un acto como la entrega del Iruñeko Zapia, un galardón que reconoce, este sí, la labor de promoción y representación de la ciudad de Pamplona", han subrayado.