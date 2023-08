Ibarrola aclara que la consulta de la plaza de la Cruz "no es una votación, sino un proceso participativo"

Pamplona, Cristina Ibarrola, ha afirmado este jueves que la consulta que quiere poner en marcha el Ayuntamiento para conocer la opinión de los ciudadanos sobre el proyecto de la plaza de la Cruz no es una votación, sino un proceso participativo en cuyos detalles técnicos se está trabajando. La alcaldesa de, ha afirmado este jueves que la consulta que quiere poner en marcha el Ayuntamiento para conocer la opinión de los ciudadanos sobre el proyecto de la plaza de la Cruz no es una votación, sino un proceso participativo en cuyos detalles técnicos se está trabajando.

"No se trata de una votación, se trata de un proceso participativo que estamos diseñando técnicamente. Estamos en un proceso en estos mismos momentos de buscar qué otros procesos se han hecho de este tipo aquí y en otros lugares, y lo anunciaremos seguramente en las próximas dos semanas", ha explicado Ibarrola en declaraciones a los medios de comunicación.

La alcaldesa ha añadido que lo que busca este proceso "es dar voz a todas las personas que quieran dar su opinión de forma garantista, respetando la privacidad y ya veremos cuál es la forma, pero siendo fácil, si podemos será algo telemático, y también acercándolo a las personas que no utilizan la tecnología para que lo puedan hacer". "Los detalles no los puedo decir, si no, ya los hubiéramos anunciado, será cuestión de pocas semanas", ha insistido.

Ibarrola ha destacado que "esto no es nada nuevo, porque yo el mismo 17 de agosto, cuando anuncié la suspensión temporal del proyecto , ya dije los motivos y ya anuncié en ese momento que iniciábamos un camino de consenso político para poder garantizar que el proyecto en su totalidad salía adelante, incluyendo la reurbanización de la plaza, que creemos muy necesaria, y a la vez que íbamos a iniciar un proceso de participación ciudadana para conocer realmente el sentir y las demandas de toda la ciudadanía, no solamente de los que se concentran, no solamente de los que reservan una plaza, el sentir de todos los ciudadanos de esa zona de referencia de Pamplona, para que sepamos y actuemos en consecuencia".

La alcaldesa ha afirmado que "estamos para gobernar para la gente, para mejorar la ciudad y para mejorar y dar respuesta a lo que quieren los ciudadanos, y en ese camino, lo vivo con absoluta normalidad". "Preguntaremos al vecindario e intentaremos buscar un consenso político, no hay más", ha asegurado.