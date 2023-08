El arquitecto del parking de la calle Sangüesa niega el afán especulativo

El arquitecto del parking de la calle Sangüesa y también presidente de la Agrupación de Garajes de la calle Sangüesa, Enrique Huesa, sostiene que no existe ningún interés especulativo en el proyecto de aparcamiento que ha sublevado al vecindario del II Ensanche. Según ha denunciado la plataforma NoParkingEz, contraria al aparcamiento, algunos promotores estarían adquiriendo varias plazas del parking para lograr un mayor beneficio económico con la venta de pisos de lujo -garaje incluido- en varios edificios de la zona.

“La promoción que hay en Maristas tiene su propio parking. Luego está el edificio del bar Sol (en la avenida de Galicia con la avenida de Zaragoza) y otro, en la calle Bergamín. Nadie se ha puesto en contacto conmigo de esas promociones. Y no podrían solicitar plaza porque no existen esas viviendas. Están sin rehabilitar”, argumenta el arquitecto.

Pese a que existe una oposición vecinal creciente contra el parking, con una nueva concentración convocada este jueves a las 20 horas, Huesa asegura sentirse respaldado por el Consistorio en un proyecto que el equipo de gobierno de la alcaldesa Cristina Ibarrola ha heredado del anterior, encabezado por Maya. “Siempre me he sentido apoyado por el Ayuntamiento. Está siendo un éxito. No ha pasado un mes y ya se han reservado 35 plazas de motos y 175 de coche”, defiende Huesa. Las cifras de reservas bailan. El pasado sábado eran 200 los interesados, según la propia Agrupación.

El arquitecto defiende la necesidad del nuevo parking, ya que, según asegura, los aparcamientos de la zona, en el II Ensanche, estarían ya cubiertos y con lista de espera. Sin embargo, una auditoría del Ayuntamiento de febrero de este año niega este extremo. Según dicho estudio, no constarían listas de espera ni en el parking de Autobuses ni en el de la avenida de Roncesvalles ni en la plaza de la Libertad, todos ellos relativamente próximos a la calle Sangüesa.

EN LA AVENIDA DE GALICIA

Enrique Huesa es el arquitecto que en 2008 ganó el concurso municipal para la creación de un parking en la avenida de Galicia. De hecho, el nombre de la agrupación para el parking de la calle Sangüesa comenzó bajo esa marca. Según los datos del arquitecto, en aquel momento había 600 vecinos interesados en un parking con 800 plazas proyectadas (frente a las 346 de la calle Sangüesa). “Se paró porque el Gobierno de Navarra hizo el parking frente al estadio Larrabide”, relata. Dicho parking se sitúa entre las calles Sangüesa y González Tablas.

Según sus datos, 150 de los vecinos que figuraban en la agrupación de la avenida de Galicia adquirieron plaza en el nuevo parking. “Los que quedamos en la agrupación preferíamos que estuviese más próximo a la plaza de la Cruz”, continúa. Fue en 2020, según Huesa, cuando el Ayuntamiento dio luz verde al proyecto. Huesa volvió a ganar el concurso, esta vez de la calle Sangüesa. Ante la pregunta de si es habitual que el presidente de una agrupación vecinal que promueve un proyecto sea el arquitecto de dicho proyecto, Huesa no responde.

Sobre la tala de árboles, el arquitecto defiende el proyecto, que replantará 35 ejemplares a nivel de suelo. “Adquirirán el mismo porte en pocos años”, asegura. Niega asimismo riesgos de seguridad en los edificios de la zona gracias a un sistema de micropilotaje.

NoParkingEz convoca una nueva concentración en la plaza de la Cruz

Como todos los jueves desde hace semanas, la plataforma NoParkingEz ha convocado para este jueves (20 h.) una nueva concentración de protesta contra el proyecto del parking de la calle Sangüesa. Aunque las motivaciones son variadas contra el proyecto -desde el presunto “pelotazo” económico, el perjuicio para comerciantes y vecinos, la seguridad estructural de los edificios o ciertas “irregularidades” en la concesión del proyecto-, hay un aspecto que parece concitar a la mayoría de protestas: los árboles. Pese al inicio de los preparativos para acometer el proyecto de parking de la calle Sangüesa, lo cierto es que los 35 árboles que se van a talar y los 11 que se van a trasladar, siguen en su sitio. La semana pasada se cercó la zona de la actuación y se comenzó a picar suelo, pero las obras no llevan la celeridad de otros proyectos.