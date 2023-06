Sánchez compara lo que ha hecho el PP en Barcelona con lo que ha hecho el PSN en el Ayuntamiento de Pamplona

Pedro Sánchez, ha valorado que el Partido Socialista no haya dado la alcaldía de Pamplona a El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE,, ha valorado que el Partido Socialista no haya dado la alcaldía de Pamplona a EH Bildu y ha afirmado que "no estamos en el con quién, sino el para qué".

"No deja de ser curioso que ahora parezca que el señor Feijóo -presidente del PP- se convierte en un hombre de Estado, en un estadista, cuando en realidad no ha hecho más que lo que hizo el señor Valls hace cuatro años, que es evitar que hubiera un alcalde independentista -en Barcelona- y también, como ha hecho el Partido Socialista por ejemplo en Pamplona, no dando la alcaldía a Bildu y sí dándosela en este caso a la fuerza conservadora de UPN", ha señalado este lunes, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

Por lo tanto, ha continuado Sánchez, "yo creo que no estamos en el con quién, sino el para qué, que muchas veces es lo que siempre se le ha criticado a mi gobierno y a mí".