Sánchez niega haber gobernado con EH Bildu y admite cambios de posición sobre Cataluña

Pedro Sánchez, ha calificado este lunes con un "notable" la gestión de su Ejecutivo, tras afirmar que es un hombre sincero y que ha tratado de cumplir con su palabra. Así lo ha señalado durante una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero en la que ha rechazado que haya gobernado con EH Bildu y ha admitido cambios de posición sobre Cataluña, donde llevó a cabo los indultos de los condenados por el 1-O aunque previamente había dicho que no les indultaría.

Al inicio de la entrevista y ante la pregunta de si se ve como un hombre de palabra y de principios, Pedro Sánchez ha respondido: "He tratado de cumplir con mi palabra y como hombre sincero trato de serlo".

Sobre si se ve como una persona fiable, el presidente del Gobierno ha exclamado: "Los hechos están ahí". Dicho esto ha recordado que su Gobierno, ante la pandemia y la guerra y con minoría parlamentaria, ha sido capaz de recuperar consensos rotos y reformar las pensiones, cambiar la reforma laboral o liderar el crecimiento económico.

Y aunque ha admitido que sigue habiendo problemas, cree que a "la hoja de servicios de este Gobierno se le puede poner un notable como calificación".

"¿POR QUÉ NOS HA MENTIDO TANTO?"

Tras esta afirmación y ante la pregunta de "por qué nos ha mentido tanto", Pedro Sánchez ha reclamado que el entrevistador le dijera "en qué", ante lo que éste ha relatado algunas cuestiones como nombrar a su ministra de Justicia como Fiscal General cuando dijo que los partidos no debían colonizar las instituciones o el indulto de los independentistas tras haber afirmado que un político no puede indultar a otros.

A este respecto, el jefe del Ejecutivo ha admitido que ha tenido "cambios de posición política en algunos asuntos de Estado, como pueda ser el tema catalán" al que se refería la pregunta y lo ha justificado asegurando que a este respecto ha tenido que tomar decisiones muy difíciles, arriesgadas y complejas.

Incluso ha admitido que está convencido de que algunos oyentes de la cadena que votaron al PSOE en 2019 hoy pueden estar pensando en no hacerlo por los indultos a los líderes independentistas. Pero ha argumentado que tras la experiencia acumulada en estos cinco años como presidente del Gobierno, su convicción es que la política está "para resolver problemas" y aportar soluciones y "no" para "dar rienda suelta a las venganzas" de las "propias pasiones". Dejando claro que no se trata de que el fin justifique los medios.

Pedro Sánchez ha negado la afirmación del entrevistador de que ha hecho mucho esfuerzo en neutralizar la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes independentistas, y ha situado en la necesidad de apostar por la convivencia el no haber modificado el Código Penal para tipificar la convocatoria del referéndum ilegal. Además señala que el artículo 155 otorga "capacidad de respuesta" ante crisis políticas como la de 2017. Por el contrario, ha defendido la concesión de los indultos a los condenados por el 1-O alegando que no habían estado cuatro días ni cuatro meses, sino cuatro años en la cárcel.

Ha insistido en que cambió de opinión en relación con este asunto porque considera muy importante la convivencia en un territorio como Cataluña por su importancia económica y también por su dimensión y su trascendencia internacional. De hecho, afirma que antes cuando salía de España le preguntaban constantemente por la situación de Cataluña y hoy no lo hacen.

En su opinión, y tras sus decisiones, "Cataluña hoy no es una de las principales preocupaciones" cuando sí lo era hace cinco años cuando accedió a la presidencia del Gobierno.

"Pedí ese voto de confianza por esa decisión y creo humildemente que la situación hoy en Cataluña nada tiene que ver ni con el 2015, ni con 2017, ni con 2019 cuando nos presentamos a las elecciones en noviembre de 2019 con los contenedores incendiados en la ciudad de Barcelona", ha precisado.

NIEGA HABER GOBERNADO CON BILDU

En cuando a su promesa de que no pactaría con Bildu, Pedro Sánchez se ha defendido queriendo dejar claro que no ha gobernado con este partido político alegando que no hay ningún ministro de esta formación en el Gobierno y tampoco un acuerdo de investidura sino "acuerdos puntuales sobre leyes concretas".

"Un acuerdo de gobierno significa tener ministros de un partido político en tu Gobierno, no lo hay, no hay acuerdo de Legislatura. Lo que ha habido son acuerdos puntuales sobre leyes concretas", ha aseverado Sánchez.

Dicho esto, ha puesto como ejemplo las veces que el PP ha convalidado decretos leyes del Gobierno en el Parlamento, que han sido 51 según ha dicho, frente a las que ha apoyado Bildu, 48 en total. "¿Eso significa que hemos gobernado con el PP?, no", ha exclamado.

Y ante la pregunta de por qué se ha sentado a negociar con Bildu y no con el PP, el jefe del Ejecutivo ha respondido que el PP no se lo ha puesto fácil, achacando al partido de Feijóo haber renunciado a las obligaciones constitucionales por bloquear el CGPJ o el ir a Bruselas a decir que las soluciones que proponía el Gobierno eran equivocadas. DEFIENDE QUE EL DELEGADO DEL GOBIERNO HA PEDIDO DISCULPAS

También ha rechazado la afirmación del delegado del Gobierno en Madrid, que la semana pasada afirmó que Bildu había salvado más vidas que el PP. Sánchez ha defendido que éste ya se había disculpado y pedido perdón por sus palabras. "Se equivocó y rectificó", ha espetado antes de afirmar que él no comparte lo dicho por Francisco Martín.

Pedro Sánchez también ha agradecido que en la entrevista se haya concretado "exactamente" lo que dijo en septiembre de 2019, cuando señaló que no podría dormir o le quitaría el sueño si personas del entorno de Pablo Iglesias sin la menor experiencia gobernaran asuntos como los ministerios de Seguridad Social, Hacienda, Transición Ecológica o Energía.

Recuerda que la oposición y muchos medios dijeron "de buena fe" que él había dicho que no podría dormir si pactaba con Podemos. "No dije exactamente eso", ha exclamado para añadir que dijo que "no podría dormir si estos tres importantes ministerios" fueran dirigidos por personas sin experiencia.

A este respecto, ha recordado la importancia de la política energética en la actualidad en plena guerra en Ucrania, así como la Seguridad Social, para reconstruir el pacto de Toledo o la de Hacienda y ha añadido que también dijo que ningún ministerio de Estado podía estar en manos de Unidas Podemos y así ha sido, recordando que todos ellos están en manos de ministros propuestos por la parte socialista del Gobierno.

FACILITAR INVESTIDURA AL MAS VOTADO, DEBATE DE OTRA ÉPOCA

Por otro lado, el presidente del Gobierno no ha aclarado si facilitará la formación de Gobierno a quien gane las elecciones, en el caso de que no sea su partido, tras haber planteado a los demás partidos en la campaña del año 2019 que hubiera un acuerdo para que si los demás no eran capaces de lograr una investidura, se facilitara el Gobierno a quien hubiera ganado las elecciones.

A este respecto, ha señalado que después de lo sucedido en noviembre de 2019 y estos años donde "no se ha respetado en absoluto la propuesta de la lista más votada", estos debates "pertenecen a otra época".

Ante la pregunta de si no mantiene esa promesa, Pedro Sánchez ha respondido atacando al PP por pactar gobiernos autonómicos y municipales con Vox tras las municipales y autonómicas del 28 de mayo, aunque en algunos de esos municipios o comunidades autónomas el PSOE haya sido la lista más votada.

"Que el PP plantee el debate sobre la lista más votada cuando lo han rechazado en Castilla La Mancha, van a tener el Gobierno en Extremadura y muchas ciudadanes no siendo al fuerza más votada me parece ejercicio de cinismo", ha exclamado.