Vuelve un verano de ‘Chancletas’ y planes con el Ayuntamiento de Pamplona: 1997 plazas en actividades de ocio

En ‘Chancletas’ hay actividades gratuitas y el resto oscila entre el ‘Cine a 1 euro’, los bonos de actividad a 5 euros, las excursiones que requieran traslado, 15 euros y el Campus audiovisual, 25 euros. Hasta el 19 de junio estará abierto el plazo para que las y los jóvenes empadronados de 14 a 30 años puedan solicitar plazas del programa; el 20 de junio se abrirá la iniciativa a personas jóvenes no empadronadas en la ciudad sobre los bonos y entradas no retiradas.

DOS PROPUESTAS NOVEDOSAS: ESPORTS Y CINE

El viernes 23 de junio comienza la primera de las nuevas propuestas de ‘Chancletas’ para este verano: un torneo presencial del juego on line League of Legends 5 Vs 5/ LoL, que se encargará de coordinar Mario Martinez 'Motroco'. LoL es un videojuego multijugador de arena de batalla en línea desarrollado y publicado en su primera aversión en 2009 por Riot Games.

En el juego, dos equipos de cinco jugadores luchan en un combate jugador contra jugador, cada equipo ocupando y defendiendo su mitad del mapa. Cada uno de los diez jugadores controla un personaje, conocido como "campeón", con habilidades únicas y diferentes estilos de juego. El torneo durará cuatro sesiones no consecutivas y tendrá lugar en la Casa de la Juventud. Las primeras serán los días 23 y 24 de junio, viernes y sábado, respectivamente. Las segundas están previstas a finales del mes de julio, los días 21 y 28. La participación es gratuita y hay 40 plazas disponibles que se atribuirán en orden de inscripción.

El torneo se completa con dos charlas. La primera lleva por título “One day in a life” y tendrá lugar el 4 de agosto y una semana más tarde, el 11 de agosto, la propuesta es “Gestión de un Club de eSports” que estará a cargo de Pablo Martínez (Orthran), un jugador de esports de League of Legends, actualmente director del equipo de Guasones (Guasones E-Team).

Y en lo relativo al cine, además de las 1.300 entradas a un euro canjeables en sesiones de Golem Baiona y Golem Yamaguchi que se suelen agotar en los primeros días, este verano se amplía la programación con un Campus de creación audiovisual. El campus tendrá lugar del 4 al 8 de septiembre, de 17 a 21 horas en la misma Casa, hasta completar 20 horas de contenidos que estarán impartidos por profesionales del sector de la creación audiovisual que han estado presentes en los Premios Fugaz. Hay hasta 22 plazas y el bono por el total del curso es de 25 euros.

Esta propuesta permitirá a las personas participantes iniciarse en la creación cinematográfica a través de cinco días de clases y talleres que culminarán con la realización de un cortometraje. Se generará una pieza audiovisual final con formato de spot o cortometraje con una duración de entre 1 y 3 minutos.

CHANCLETAS 2023

​

PROPUESTAS DEPORTIVAS



Jornadas de eSport

• Qué es: torneo presencial de League of Legends 5 Vs 5, coacheado por Mario Martinez “Motroco”; Charla - “One day in a life…” – Dual y Charla: “Gestión de un Club de eSports”– Pablo Martínez (Orthran)

• Cuándo: Torneo 23 y 30 de junio y 21 y 28 de julio; Charla “One day in a life” 4 de agosto; Dual y Charla - “Gestión de un Club de eSports” 11 de agosto de 17 a 19 horas.

• Cuántas plazas se ofertan y precio: 40 plazas. Gratuito. En la Casa de la Juventud.

• Quién lo imparte y dónde inscribirse: Guasones E-Team. En Casa de la Juventud.



Bautismo buceo

• Qué es: Aprender los principios básicos del buceo autónomo en piscina. Incluye pequeño reportaje fotográfico. Duración 2 horas.

• Cuándo: Los sábados del 24 de junio al 7 de septiembre, reservar previamente con la empresa.

• Cuántas plazas se ofertan y precio: 125 plazas. 5 euros por bono.

• Quién lo imparte o dónde disfrutarlo: Imparte Buceo Navarra. La actividad se desarrolla en las piscinas de Aranzadi.



Piragüismo

• Qué es: Actividad de piraguas autovaciables en las que aprender aspectos básicos del paleo. Duración 2 horas.

• Cuándo: Del 19 de junio al 18 de septiembre, reservar previamente con la empresa.

• Cuántas plazas se ofertan y precio: 125 plazas. 5 euros por bono.

• Quién lo imparte o dónde disfrutarlo: Imparte Club Piragüismo Pamplona. Se desarrolla en Escuela de Piragüismo Molino de Caparroso de Pamplona



Paseo a caballo

• Qué es: Paseo a caballo de 1 hora y media.

• Cuándo: Del 19 de junio al 18 de septiembre, reservar previamente con la empresa.

• Cuántas plazas se ofertan y precio: 125 plazas. 5 euros por bono.

• Quién lo imparte o dónde disfrutarlo: Club de Hípica Añezcar.

Saltos, deporte y acrobacias

• Qué es: Diferentes propuestas en camas elásticas como piscina de bloques de espuma con trampolín, circuito ninja, lucha de gladiadores o Cardio Wall.

• Cuándo: Del 19 de junio al 18 de septiembre, no hace falta reservar previamente. Obligatorio llevar calcetines antideslizantes.

• Cuántas plazas se ofertan y precio: 125 plazas. 5 euros por bono.

• Quién lo imparte o dónde disfrutarlo: Saltoka.





PROPUESTAS CULTURALES



Campus de creación audiovisual

• Qué es: Les permitirá iniciarse en la creación cinematográfica a través de cinco días de clases y talleres que culminarán con la realización de un cortometraje. Se generará una pieza audiovisual final con formato de spot o cortometraje con una duración de entre 1 y 3 minutos.

• Cuándo: 20 horas. Del 4 al 8 de septiembre de 17-21 horas en la Casa de la Juventud.

• Cuántas plazas se ofertan y precio: 22 plazas. 25 euros por bono

• Quién lo imparte o dónde disfrutarlo: profesionales del sector de la creación audiovisual que han estado presentes en los Premios Fugaz.



Entradas de cine

• Qué es: Invitaciones para los cines Golem Baiona y Golem Yamaguchi. Máximo 5 por persona.

• Cuándo: Del 19 de junio al 18 de septiembre, no hace falta reservar. Presentar el DNI en taquilla.

• Cuántas plazas se ofertan y precio: 1.300 plazas. 1 euro por invitación.

• Quién lo imparte o dónde disfrutarlo: Golem Baiona o Golem Yamaguchi.





EXCURSIONES DE DÍA



Actividades de agua en Alloz

• Qué es: En este día las personas que se apunten a esta actividad contarán con las instrucciones de monitores para realizar un primer acercamiento al piragüismo y al pádel Sub. Además, podrán usarse pedalos.

• Cuándo es: 21 de julio.

• Cuántas plazas se ofertan y precio: 50 plazas. 15 euros por bono. Grupo mínimo 40 personas.

• Quién lo imparte o dónde disfrutarlo: Canjear el bono contactando con Divertis.



Navegando en la Foz de Lumbier

Qué es: Recorrido en balsa neumática por el río Irati desde Lumbier a Liédena, atravesando de lleno la Foz de Lumbier. Incluye los traslados, el equipamiento y los guías.

• Cuándo es: 28 de julio.

• Cuántas plazas se ofertan y precio: 35 plazas. 15 euros por bono. Grupo mínimo 25 personas.

• Quién lo imparte o dónde disfrutarlo: Canjear el bono contactando con Divertis.



Irrisarri Land

• Qué es: Excursión a Irrisarri Land (con entrada Baxi Aventura) incluyendo los traslados de ida y vuelta en autocares.

• Cuándo es: 9 de agosto.

• Cuántas plazas se ofertan y precio: 50 plazas. 15 euros por bono. Grupo mínimo 40 personas.

• Quién lo imparte o dónde disfrutarlo: Canjear el bono contactando con Divertis.