La confusión sobre si se puede aparcar o no en la calle García Castañón

Los hosteleros y comerciantes de la calle García Castañón lamentan que el actual aspecto de esta calle, con predominio del asfalto, no es acorde a su carácter semipeatonal. La vía no tiene plazas de aparcamiento ordinarias ni carga y descarga. No obstante, a los vecinos y comerciantes se les permite dejar sus vehículos para subir la compra, dejar paquetes u otras gestiones. “Todos los días vienen tres o cuatro personas a preguntar si se puede aparcar en esta calle. Les decimos que no y algunos hacen caso y otros no. Las plazas en batería están pintadas de negro pero se notan las rayas, cada vez más desgastadas”, señala Carlos Martín, del bar El Acento.

Desde el área de Seguridad Ciudadana explican que en 2020, cuando se modificó el tráfico en Sarasate, hubo que sacar de este paseo plazas de minusválidos para facilitar el transporte urbano por la calzada norte. También hubo que reordenar los aparcamientos de motos. “Mover de nuevo las plazas de minusválidos y los aparcamientos de motos no es tan sencillo porque las alternativas son limitadas dentro de la misma calle”, señalan en Seguridad Ciudadana.