La tómbola abre sus puertas en Pamplona y oficializa su inauguración matutina

Ander Martínez Pérez, de 10 años, miraba la caja de galletas y la conserva de verduras que ayer, primer día de la Tómbola de Cáritas de Pamplona , le había tocado. El pequeño decía que le gustaba venir y que le llevaban siempre. La duda es si también le gustaba el premio vegetal aunque una amplia sonrisa parecía decir que sí. Hacía algo menos de media hora que se había inaugurado la 78 edición de este gran mercado solidario instalado en el paseo Sarasate hasta el 15 de julio.

Por segundo año consecutivo, se ha optado por un pistoletazo de salida matutino, a las doce, en lugar de a las siete de la tarde de siempre. El motivo es muy simple, querer aprovechar una jornada completa. A partir de hoy, el horario será de lunes a domingo de 10 a 14 y de 17 a 21 horas mientras que en San Fermín la tómbola estará abierta de 9 a 14.30 y de 17 a 23 horas.

Un funcionamiento posible gracias a la red de cerca de 100 voluntarios que se encargan tanto de vender boletos como de entregar los premios, entre los que destacan cinco coches sin sorteo, escondidos entre los 2,3 millones de boletos a un euro cada unidad, 300.000 más que en la edición anterior. También hay 23 premios de sorteo de vales de compra por valor de 3.000 euros , 500 más que el año pasado, para utilizar en los comercios de la Asociación del Casco antiguo de Pamplona. Los sorteos se realizarán los viernes y los números premiados se podrán consultar en la propia tómbola y en la web www.caritaspamplona.org.

“ES TAMBIÉN AYUDAR”

Marina Izquierdo Bareño, de 9 años, afirmaba en la cola para comprar boletos que el mayor premio que le había tocado a su familia era un chorizo. “Ah, bueno, y también una carpeta con la tapa dura”, añadía junto a ella su padre Juan Izquierdo López, de 45 años, para matizar a continuación que era lo de menos. “Lo que nos trae aquí es colaborar con Cáritas”.

Una opinión compartida por María Gascue Oscoz, de 30 años y que fue una de las primeras en comprar boletos junto a su hijo Eder Saldías y Lorea, que lleva 28 semanas en la tripa de su madre. “Es como una tradición, venir a la tómbola. No lo haces por lo que pueda tocar, llevo mucho tiempo y siempre han sido chorradicas. Pero lo que te trae es ayudar”.

Una ayuda que en el caso de Merquiades Chamizo Fernández, un antiguo trabajador de seguridad jubilado a sus 70 años, se traduce en labores de voluntariado en Cáritas desde hace 25 en la tómbola. “Pero es que a mí siempre me ha gustado echar una mano. Lo he hecho con las asociaciones de esclerosis múltiple o de personas con minusvalías. En treinta años habré organizado más de 1.300 eventos relacionados con el deporte, porque yo he sido muy deportista”, afirmaba.

También jubilado, en este caso de profesor, José Luis Urtasun Martínez, de 73 años, lleva cinco en la tómbola. “Algo había que hacer con el tiempo libre”, bromeaba. Pero ya en serio comentaba que siempre ha sido una persona con inquietudes y, entre ellas, estaba la del voluntariado. “Además, este es muy gratificante porque te permite hablar con la gente, con mucha además y muy variopinta en San Fermín... porque, ¿quién no pisa la tómbola?”, decía poco antes de comenzar a repartir los premios.

Entre los boletos, hay 345.000 con obsequio directo, otros 575.00 en los que hay que reunir cinco para percibir el regalo y 1.380.000 para el sorteo de esos vales de compra. Los boletos caducan el 16 de agosto. A partir del 18 de julio, los premios que hayan quedado sin entregar se podrán recoger en las oficinas de la Tómbola en la calle San Antón 3 bajo con el horario de 9.3 a 13.30horas de lunes a viernes.

EL RECUERDO DE ÁNGEL IRIARTE