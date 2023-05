La familia que llegó oculta en un tráiler a Pamplona sigue en la calle una semana después

Con peluches en las manos y vestidas con ropa donada por familias navarras. Así se presentaron el jueves al mediodía en la oficina de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pamplona, encargada de casos de alta exclusión. Una nueva cita frente al trabajador social, la séptima en el mes y ocho días que llevan sobreviviendo en Pamplona, sin que hayan recibido ninguna ayuda de emergencia, ni siquiera atención psicológica, tras viajar ocultas en un tráiler desde Marruecos.

El jueves cumplieron siete noches deambulando entre hostales de carretera que están siendo abonados por el consistorio. El primer día, sin derecho a cena ni desayuno, apenas se alimentaron. Gracias a la intermediación de la Asociación Apoyo Mutuo, los servicios sociales accedieron a su manutención y desde entonces reciben tuppers del comedor municipal. Sin embargo, a partir del lunes no se sabe dónde dormirán.

Una vez más ha tenido que ser la sociedad civil, voluntarios de esta asociación de la Rochapea y lectores de este periódico, que se han volcado en ayudar en el caso, quienes están supliendo el vacío administrativo.

Entre estos voluntarios se encuentra Pello Lasa, un jubilado que no se ha separado de la familia desde que se presentaron en el local de Apoyo Mutuo, a finales de abril, hambrientos y sin apenas ropa. Al ver a las niñas, las voluntarias las ducharon, las vistieron, les prepararon el desayuno... y desde entonces no han flaqueado en su empeño de escucha y acompañamiento, tal y como realizan con otros cientos de familias sin recursos que sobreviven en habitaciones. La mayoría mujeres con niños.

El matrimonio y tres hijas, de 12, 8 y 5 años huyeron de Marruecos entre cajas de verduras de un tráiler y con una hija con problemas de salud, la más pequeña, porque no recibía el tratamiento para la enfermedad que sufre. Por eso huyeron, por el alto coste del tratamiento. Después de tres días y tres noches, se apearon en un área de servicio de Madrid y jugaron en un parque infantil. En un momento de distensión, descuidaron la mochila y se la robaron con los pasaportes dentro. Continuaron en autobús hasta Pamplona y aquí sufrieron una estafa. A cambio de mil euros, sus ahorros, les prometieron vivienda y recibieron unas llaves falsas.

Sin hablar castellano, con una niña enferma que ahora suma brotes de ansiedad, se alojaron en el salón de la casa de un compatriota. Pero se vieron en la calle un mes después. El 28 de abril, a las tres de la tarde, el matrimonio abrazaba a sus hijas pensando que se las podrían quitar al acudir a la Policía Municipal . En este contexto, sin tarjeta sanitaria y las niñas sin escolarizar por la falta del empadronamiento, sumidos en la incertidumbre y el agotamiento de la espera, arrastrando un temor permanente, la familia asiste a una realidad surrealista que aún continúa: el enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, que se culpan mutuamente de esta situación, reconociendo incluso que no tienen un protocolo de acogida ni un recurso habitacional temporal para familias en exclusión. Y si todo esto no fuera poco, el Gobierno de Navarra admitía el miércoles en una llamada a este periódico que son conscientes de que la falta de vivienda de alquiler social es una bomba de relojería y que antes o después sabían que les iba a estallar. “Lo sabíamos y nos ha estallado”, confesaban.

El jueves, tras una hora y media frente al trabajador social, el voluntario Pello Lasa resumía la situación. “La cosa pinta mal”, lamentaba. “Nos han dicho que habiendo fallado la derivación que han realizado a Políticas Migratorias para que los alojasen por vía de excepción en el chalet de Caparroso, ya que aseguran que no cumplen los requisitos por no ser solicitantes de asilo, solo les quedan dos opciones”, apuntaba. “Una, solicitar protección internacional, a lo que la familia se niega porque temen no poder volver a su país, o bien requerir ayuda de emergencia para que puedan alquilar una habitación”.

¿Una habitación para una familia de cinco personas?, pregunta el periodista. “Esta es la única solución que nos han dado. Ya les hemos planteado que es un auténtico problema encontrar habitación en Pamplona. Y también les hemos preguntado por qué después de un mes no han sido empadronados. No hemos recibido respuesta”.

Al día siguiente, este viernes, Apoyo Mutuo conversó telefónicamente con Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. En esta ocasión, este departamento manda la pelota al tejado de otra área del mismo gobierno. “No hay solución”, presiente Lasa. “Ahora se echan la pelota entre sus propios departamentos”. (Este periódico fue testigo de la llamada). “Lo que plantean es la protección internacional, una vía impropia que causas graves perjuicios a la familia además de restar recursos a quien realmente necesite acudir a este recurso. También proponen meter a los cinco en una habitación, siendo conscientes de que no hay posibilidad de alquiler. Es increíble la insensibilidad ”.