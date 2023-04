NA+ y PSN apoyan en Barañáin las nuevas 106 viviendas en Eulza

106 viviendas en un bloque de diez alturas (B+9+A) en el entorno del Señorío de Eulza y la cesión de esas edificaciones al Consistorio sigue adelante en tendrá que ser ratificado, salió adelante con el voto a favor de NA+ y del PSN y la oposición de EH Bildu, Geroa Bai y Podemos. Desde secretaría se habían emitido hasta tres informes desfavorables con el convenio. La alcaldesa, María Lecumberri (NA+), lo defendió como una vía recogida en la ley para desarrollar el plan de acuerdo a lo acordado entre Consistorio y promotores. El plan para construiren un bloque de diez alturas (B+9+A) en el entorno dely la cesión de esas edificaciones al Consistorio sigue adelante en Barañáin . El pleno aprobó de forma inicial el convenio con Abaigar Eulza para el cambio de uso de la parcela, destinada ahora a usos terciarios. El acuerdo, que se somete a exposición pública yo, salió adelante con el voto a favor de NA+ y del PSN y la oposición de EH Bildu, Geroa Bai y Podemos. Desde secretaría se habían emitido hasta tres informes desfavorables con el convenio. La alcaldesa(NA+), lo defendió como una vía recogida en la ley para desarrollar el plan de acuerdo a lo acordado entre Consistorio y promotores.

La aprobación inicial del convenio supone el primer paso para un expediente “largo” que incluirá la presentación de un Plan de Actuación Urbana para recalificar la parcela y la posterior redacción del proyecto y obras. Lecumberri habló de un año o año y medio para que puedan construirse viviendas en la zona. Explicó que era casi el último paso en un sector con buena parte de las licencias concedidas. En las negociaciones desde que en noviembre se presentaran las primeras ideas para reordenar la zona respecto a lo aprobado en el plan para el sector, el Consistorio ha obtenido el compromiso para que la promotora de las viviendas ceda un local de nueva construcción y el señorío y se ocupe de su derribo si así se acuerda, y estudie la compatibilidad con el proyecto de residencia que ambiciona el municipio.

Lo contaron este jueves en el pleno desde el PSN, que votó a favor junto a Navarra Suma. Valoraron también la inclusión de viviendas de protección oficial en la oferta residencial. En total, de las 106 viviendas 53 serán libres, 21 de VPT y 32 de VPO. De ellas, 12 destinadas a alquiler. “El convenio viene a pleno porque se rechazó la compra del señorío que llegamos a proponer. “Es importante que haya vivienda en Barañáin y tener a disposición alquileres que puedan ser asumibles por las familias. Nos hacemos con un terreno que no es nuestro y ya empezamos a hacer realidad el deseo con el que llevamos cuatro legislaturas, el de tener una residencia”, defendió la portavoz del PSN, María José Anaut.

Antes la alcaldesa había subrayado que este cambio, unido al aprobado para cambiar los accesos y construir el puente sobre el río Arga, se habían modificado varias de las carencias del sector. El plan para Eulza se aprobó inicialmente en 2011, pero no fue hasta final de 2019 cuando tuvo la luz verde definitiva.

En el turno de los opositores al acuerdo hablaron Alberto López (EH Bildu), Flor González (Geroa Bai) y Jesús Mª Huarte (Podemos). El primero cuestionó que no hubiera habido margen para estudiar el último informe de secretaria; cuestionó que no se hayan desarrollado iniciativas para viviendas en el suelo público del sector y criticó la ordenación. ”Se rompe una de las bondades que se defendían para el sector. Esa zona de conexión con el Parque Fluvial. Ahora se pierde”, apuntó López. Flor González apoyó la construcción de viviendas, pero aseguró no poder apoyar el convenio por las dudas legales expresadas en los informes y tras las consultas de su grupo. Huarte, de Podemos, abogó por posponer el debate tras las elecciones y defendió promover las 300 viviendas en suelo público.

PLANTILLA Y AUDITORIO

Antes el pleno había aprobado la plantilla orgánica para 2023, con el voto de NA+ y PSN y diferencias con el resto respecto a perfiles lingüísticos. Se aprobaron modificaciones presupuestarias para cambiar el suelo de la pista de pádel en Lagunak, adecuar una zona de esparcimiento canino junto al parque fluvial o unos locales para colectivos. Además, por unanimidad, se dio luz verde a la municipalización del auditorio.