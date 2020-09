Aierdi dice que la decisión sobre la ripa de Beloso es "definitiva"

Actualizada 25/09/2020 a las 14:36

El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, ha afirmado que la solución por la que ha optado el Ejecutivo en torno a la construcción de vivienda social en la ripa de Beloso es "definitiva" y ha señalado que se ha actuado "buscando el máximo consenso".



Inicialmente se preveía la construcción de 200 viviendas sociales en alquiler en la ripa, pero el Gobierno ha optado por construir solo un centenar en ese punto y trasladar las otras cien a una parcela municipal de Pamplona, para lo que cuenta con el apoyo de los grupos municipales de EH Bildu, PSN y Geroa Bai, que suman mayoría, pero con el rechazo de Navarra Suma, que gobierna en Pamplona y que considera que no se debe construir en la ladera por motivos medioambientales.



El consejero ha afirmado, en una comparecencia en el Parlamento a petición de Geroa Bai, que se ha alcanzado "una solución definitiva tratando de hacer compatible la ordenación más racional del entorno y la preservación de la ladera con la promoción de vivienda pública, también en este ámbito, puesto que Erripagaña no puede ser una excepción a la hora de acoger vivienda pública en los nuevos desarrollos".



José María Aierdi ha señalado que en los años precedentes "no preocupó el incremento de aprovechamientos en viviendas a algunos de los agentes que intervienen en este momento", en refererencia a UPN, pero sin nombrarlo. "Entonces no cuestionó el incremento de aprovechamientos en viviendas, no preocupó a estos mismos agentes la necesidad de incrementar las zonas verdes", ha indicado.



Así, frente al rechazo que ha expresado Navarra Suma al proyecto, ha afirmado que "es un proceso muy largo que nació en 1991 y hasta 2015 transcurrieron casi 25 años sin que se hubiera producido en este tiempo un cambio de la normativa, a pesar de que había capacidad política para cambiarlo, teniendo en cuenta que teníamos Gobiernos de UPN tanto a nivel municipal como en el Gobierno de Navarra".



José María Aierdi ha defendido, en cambio, que el Ejecutivo actual ha buscado "el máximo consenso" para introducir cambios en el plan inicialmente previsto. Así, de las cerca de 200 viviendas que se iban a construir en la ripa, serán finalmente 93 las que se edifiquen. Además, se ha modificado su ubicación, para que queden ubicadas junto a la acera y no a mitad de ladera.



El consejero ha justificado que, pese a que sea en menor número, se mantenga la construcción de vivienda social de alquiler en esta zona. "Tenemos la obligación de responder a la demanda de vivienda social que existe en Navarra y no podemos caer en el error del desequilibrio en cuanto a las zonas en las que se han planteado las diferentes actuaciones, concentrando la vivienda social en algunos barrios y dejando otros de carácter más elitista", ha dicho.



Por otro lado, Aierdi ha explicado que el Gobierno de Navarra está realizando un diagnóstico del PSIS de Erripaña para conocer las necesidades del barrio, "adoptando una posición proactiva, buscando soluciones, quizá incluso asumiendo una responsabilidad que no es directamente nuestra, pero nos preocupan los efectos de unos planeamientos que no pusieron a las personas en el frontispicio de su acción sino que primaron el beneficio económico frente a un desarrollo ordenado y sostenible".



En concreto, Aierdi ha dicho que "nos encontramos con un desarrollo residencial muy avanzado, pero con problemas graves en las dotaciones y en equipamientos que necesita la población, y con graves problemas en la movilidad externa e interna". Según ha añadido, el Gobierno está trabajando con los ayuntamientos para abordar esta situación.



La portavoz de Geroa Bai, Ana Ansa, ha afirmado que la intervención del consejero "refuerza y complementa la idea que tenía Geroa Bai sobre el tema de la ripa" y ha destacado que el Gobierno se ha guiado en este proceso por "la participación, el encuentro de todos los actores y la búsqueda colectiva de soluciones". "Nos gusta que el proceso haya contado con la práctica totalidad de los agentes y la defensa de lo público", ha añadido.



Por el contrario, el portavoz de Navarra Suma, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha criticado que el consejero "quiere certificar su obstinación por construir en un espacio natural protegido, desprecia las oportunidades de corregir este error y desprecia la colaboración institucional". Ha pedido al consejero que atienda el ofrecimiento del alcalde de construir en distintas parcelas municipales, renunciando a edificar en la ripa. "Es una posibilidad cierta que esto acabe judicializado", ha afirmado, para reconocer que el Gobierno de UPN "lo podía haber hecho mejor, pero ahora, reconocido eso, ¿el consejero no va a hacer todo lo posible por evitar el error?".



La portavoz del PSN, Arantza Biurrun, ha respaldado la decisión final del Gobierno foral y ha lamentado que, "a tenor de las palabras de Navarra Suma, no parece que vaya a haber mucha disposición al entendimiento porque algunas de las epxresiones sonaban más a amenaza". "Seguimos sin entender por qué la ladera es ahora espacio natural protegido ahora que se va a dedicar a un bloque de VPO y no lo fue cuando se desarrollo la promoción privada", ha planteado.



El portavoz de EH Bildu, Maiorga Ramírez, ha señalado que "el Gobierno de Navarra, con la mayoría del Ayuntamiento, ha accedido a algo que en los que nos cuesta ceder, porque el proyecto se queda en la mitad de viviendas sociales". "Es una solución en la que cede la vivienda social y cuando se llega a acuerdos plurales es inevitable que se queden sensaciones agridulces", ha dicho, para apuntar que ahora toca "sustanciar un acuerdo no extenso de dificultades y de cesiones por todas las partes".



La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que "es una decisión acertada construir en la ripa para completar la calle con edificios" y ha mostrado su "preocupación" por el planteamiento global en el barrio, ante lo que ha pedido que se pueda producir un "equilibrio" entre la edificación de viviendas y la de servicios.

