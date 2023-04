El Ángel de Aralar, recibido en el exterior del Palacio de Justicia de Navarra

Ángel de Aralar, portado por el capellán del santuario, Mikel Garciandia, ha sido recibido este jueves por la mañana en el exterior del Palacio de Justicia de Navarra por el presidente delJoaquín Galve, y el fiscal superior, José Antonio Sánchez, entre otras autoridades. También se han acercado hasta la sede del TSJN un centenar de vecinos que han querido sumarse al acto. Elportado por el capellán del santuario, Mikel Garciandia, ha sido recibido este jueves por la mañana en elpor el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad foral,, y el fiscal superior,, entre otras autoridades. También se han acercado hasta la sede del TSJN un centenar de vecinos que han querido sumarse al acto.

primera vez que este tradicional recibimiento no se ha celebrado en la quinta planta, sino que ha tenido lugar fuera de la sede judicial. El cambio se debe a que con esta celebración en el interior al entender que todos los edificios con función pública deben mantenerse neutrales, al margen de estas cuestiones. Santos explicó que "el criterio del Gobierno de Navarra es que los edificios públicos no se identifiquen con una opción religiosa determinada, máxime cuando ejercen un poder del Estado". "Es una manifestación religiosa de carácter popular y así como en el ámbito privado no hay nada que decir, en este caso en edificios públicos no se puede identificar a los poderes públicos con una determinada opción religiosa porque no se respeta la pluralidad de las personas usuarias de la Administración de Justicia", afirmó Santos. Es laque este tradicional recibimiento no se ha celebrado en la quinta planta, sino que ha tenido lugar fuera de la sede judicial. El cambio se debe a que Eduardo Santos, consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, mostró su "desacuerdo" con esta celebración en el interior al entender que todosal margen de estas cuestiones. Santos explicó que "el criterio del Gobierno de Navarra es que los edificios públicos no se identifiquen con una opción religiosa determinada, máxime cuando ejercen un poder del Estado". "Es una manifestación religiosa de carácter popular y así como en el ámbito privado no hay nada que decir, en este caso en edificios públicos no se puede identificar a los poderes públicos con una determinada opción religiosa porque no se respeta la pluralidad de las personas usuarias de la Administración de Justicia", afirmó Santos.

Miguel Osés

Por su parte, el presidente del TSJN, Joaquín Galve, ha asegurado este jueves que la visita del Ángel de Aralar al Palacio de Justicia de Pamplona "en absoluto" interfiere con la labor de los órganos judiciales cuando este acto se celebra en el interior del edificio.

Galve ha comentado a los medios de comunicación que "está claro" que la norma establece que la celebración de un acto de este tipo en edificios judiciales requiere de la autorización tanto del Tribunal Superior como de la administración propietaria del edificio. "En este caso no hemos contado con la autorización, sino con la oposición de la administración propietaria del edificio, con lo cual no estábamos autorizados a hacer el acto dentro", ha indicado. No obstante, ha apuntado que el TSJN "no por eso va a dejar de recibir al Ángel de Aralar" y lo hace en la puerta del Palacio de Justicia "con bastante más afluencia de la que cabía en una sala de las nuestras".

Galve ha declarado que la visita del Ángel "en absoluto" interfiere en el trabajo judicial. "Podría tener algún impedimento en el caso de que la sala donde se hiciera tuviera que suspender un juicio, que eso es absolutamente inviable", ha aclarado.

Cuando el acto se ha celebrado en el interior, ha explicado, se ha hecho "en las salas más grandes que tenemos, que son para actos protocolarios o para juicios en los que hay una gran cantidad de intervinientes o de abogados".

Tras recordar que la visita del Ángel a los órganos judiciales de Navarra es una tradición que data de 1948, el presidente del TSJN ha asegurado que el que se haga dentro o fuera del edificio "no me repercute en absoluto, la verdad es que me ha gustado la recepción de hoy" y por este motivo tal vez otros años se haga en el exterior "porque más gente puede participar de ello".

Si la oposición a la celebración en el interior es por garantizar la neutralidad del poder judicial, Galve ha agradecido al consejero Eduardo Santos "que se preocupe tanto de la neutralidad de un poder del Estado" al que "él no pertenece".

"De la neutralidad del poder judicial nos ocuparemos nosotros si no le importa, que yo creo que bastante trabajo tiene ya con buscar la neutralidad del poder legislativo y del poder ejecutivo", ha concluido.