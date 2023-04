El Gobierno de Navarra se opone a que el Ángel de Aralar visite el Palacio de Justicia

El Ángel de Aralar no será recibido este año en el interior del Palacio de Justicia de Pamplona como tradicionalmente ha venido ocurriendo. El departamento de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, titular del edificio, mostró su "desacuerdo" a la visita por ser una sede pública, por lo que el Ángel será recibido este jueves a las 11.45h de la mañana en la explanada situada frente al inmueble. La situación responde a que todos los actos no jurisdiccionales que se pretendan llevar a cabo en el Palacio de Justicia requieren una doble autorización, la del presidente del TSJN, Joaquín Galve en este caso, y la del Gobierno de Navarra, propietario del edificio. Tradicionalmente la visita del Ángel de Aralar se hacía sin un consentimiento expreso y el Gobierno foral nunca había mostrado oposición alguna, pero este año a raíz de unas discrepancias en torno a otro acto no jurisdiccional de otra índole, el presidente del TSJN decidió consultar a al departamento de Justicia. La respuesta del consejero fue mostrar su desacuerdo con la celebración del acto en el interior al entender que todos los edificios con función pública deben mantenerse neutrales, al margen de estas cuestiones. Ante la no autorización del Gobierno foral a la visita del Ángel de Aralar, el presidente del TSJN ha decidido seguir adelante con el acto, pero sin el recibimiento habitual en la quinta planta del edificio, sino en los exteriores del mismo. Así, recibirá al capellán de San Miguel con el Ángel de Aralar en la plaza exterior del edificio, en la misma fecha y hora prevista.

El consejero de Justicia, Eduardo Santos, explica que "el criterio del Gobierno de Navarra es que los edificios públicos no se identifiquen con una opción religiosa determinada, máxime cuando ejercen un poder del Estado" y añade que ya se suprimió hace años la visita al Palacio de Navarra y que en este caso, tras la consulta del presidente del TSJN, se ha mostrado la oposición a que se celebre esta visita. "Es una manifestación religiosa de carácter popular y así como en el ámbito privado no hay nada que decir, en este caso en edificios públicos no se puede identificar a los poderes públicos con una determinada opción religiosa porque no se respeta la pluralidad de las personas usuarias de la Administración de Justicia".