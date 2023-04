Ayuntamiento de Pamplona repartirá 400.000 euros entre asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que realicen durante este año 2023 proyectos, actividades y formación en los ámbitos de la participación ciudadana, la ciudadanía activa, la capacitación en participación y la articulación social. Las propuestas se pueden presentar hasta el próximo 16 de mayo de forma telemática en el trámite ‘Solicitud electrónica de subvenciones para personas jurídicas’ de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. Elrepartirá 400.000 euros entre asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que realicen durante este año 2023 proyectos, actividades y formación en los ámbitos de la participación ciudadana, la ciudadanía activa, la capacitación en participación y la articulación social. Las propuestas se pueden presentar hasta el próximo 16 de mayo de forma telemática en el trámite ‘Solicitud electrónica de subvenciones para personas jurídicas’ de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

En este sentido, se entiende la participación ciudadana como las iniciativas promovidas por las asociaciones y/o entidades sin ánimo de lucro dirigidas a potenciar la implicación activa de las personas asociadas y/o voluntarias, promoviendo el desarrollo personal, grupal y comunitario, dando respuesta a problemas económicos, ambientales y sociales de su entorno y mejora de las condiciones de vida. La convocatoria, por tanto, pretende ser una herramienta de apoyo y colaboración desde el ámbito municipal con asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro en el desarrollo de proyectos, actuaciones y formaciones que promuevan el desarrollo del tejido social a través de la participación ciudadana.

Las bases establecen cinco modalidades que especifican diferentes tipologías de acciones de participación. Los 400.000 euros del presupuesto de la convocatoria se dividen entre esos cinco apartados, con un máximo de 50.000 euros para el epígrafe A (fiestas de barrios, festividades populares o eventos socioculturales de carácter comunitario), de 226.000 euros para el epígrafe B (proyectos que promuevan la participación ciudadana y el trabajo en red del tejido social), de 40.000 euros para el epígrafe C (actuaciones de diversidad cultural), de 80.000 euros para el epígrafe D (actuaciones que promuevan la participación ciudadana y el empoderamiento social e las personas mayores) y de 4.000 euros para el epígrafe E (acciones formativas de participación y empoderamiento social). En las modalidades A, B, C y D el importe de la subvención no podrá superar los 11.000 euros; en la modalidad E, ese máximo es de 1.500 euros.

Las bases de la convocatoria, los anexos, así como materiales de ayuda e incluso una videoconferencia que se hizo a principios de mes se pueden consultar en el enlace.

Cinco epígrafes de ayudas

El epígrafe A se corresponde con proyectos presentados por asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para la realización de fiestas de barrio, festividades populares o eventos puntuales socioculturales de carácter comunitario (Carnavales, Olentzero, Reyes, Caldereros, hogueras de San Juan, Halloween, Día del Barrio, Día de la Mujer, Día de la Infancia...) que generen redes y articulación social en los barrios a través de la promoción, creación y difusión de la cultura popular o de proximidad y sean realizadas por asociaciones vecinales, coordinadoras de fiestas o asociaciones culturales. Cuenta con un presupuesto de 50.000 euros.

En el epígrafe B se incluyen las actividades y programas de ayuda y cuidado a personas en situaciones especiales y colectivos vulnerables desarrollados por entidades sin ánimo de lucro. Igualmente, integra a los proyectos abiertos a la ciudadanía en general que fomenten la participación social, la ciudadanía activa y el voluntariado, la coordinación y el trabajo en red del tejido social, la información y comunicación entre vecinos y vecinas, grupos y asociaciones, a través de la puesta en marcha de acciones innovadoras, y buenas prácticas de transformación social desde el tejido social. Su partida asciende a 226.000 euros.

Bajo el epígrafe C caben actuaciones que promuevan la diversidad cultural. Se habla, entre otras, de proyectos y actividades de promoción, creación y difusión de la cultura popular o proyectos y actividades de participación, acogida, sensibilización, promoción, creación y difusión de la diversidad cultural y de origen como estrategia para el diálogo, la convivencia y el respeto a la diferencia, fomentando la participación y el empoderamiento de personas y colectivos provenientes de otros lugares en la vida del municipio. Se repartirán hasta 40.000 euros. En el epígrafe D se incluyen proyectos y actividades presentadas por asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que trabajan en la promoción de la calidad de vida y el bienestar de las personas mayores en el ámbito del ocio y del tiempo libre. Este epígrafe está dotado con un presupuesto máximo de 80.000 euros.

Por último, el epígrafe E recoge proyectos formativos presentados por asociaciones o entidades sin ánimo de lucro encuadrados dentro del marco de la educación no formal. Deberán estar orientados a capacitar en el empoderamiento personal, grupal, organizacional, social y comunitario, fortalecer las dinámicas de la cooperación entre instituciones, entidades sociales y la ciudadanía, desarrollar procesos de capacitación en participación y empoderamiento social o generar espacios de encuentro y reflexión entre la ciudadanía activa, las instituciones y las entidades sociales. Cuenta con 4.000 euros de presupuesto.

Características de los proyectos presentados

Todas las acciones presentadas deberán estar vinculadas al desarrollo de algún objetivo o proyecto de interés colectivo, promover la implicación activa y directa de las personas participantes y estar abiertas al resto de la ciudadanía. Las actividades o proyectos promoverán el desarrollo personal, grupal y comunitario, dando respuesta a problemas económicos, ambientales y sociales de su entorno y mejora de las condiciones de vida.

Serán actividades que influyan en la mejora de la calidad de vida de las personas participantes y en la consecución de mayores cuotas de participación en la vida social. Dada la naturaleza de esta convocatoria, y que el Reglamento de Participación establece en 16 la edad mínima para poder participar, las actividades subvencionadas serán planteadas para personas adultas o personas mayores de 16 años. Se exceptúa de esto las actividades relativas al epígrafe A por su naturaleza (Olentzero, Reyes…) o aquellas actividades puntuales que por estar abiertas a toda la ciudadanía puedan acoger a público adulto y de menor edad.

Los proyectos que se presenten deberán enmarcarse en alguno o algunos de los epígrafes A, B, C, D y E y realizarse entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023. Cada asociación o entidad sin ánimo de lucro podrá presentar una única solicitud por epígrafe, sin que computen a tal efecto otros proyectos diferentes presentados conjuntamente con otras dos o más entidades. Las asociaciones vecinales, coordinadoras culturales y comisiones de fiestas deberán presentar sus proyectos para el epígrafe A, cuando se trate de celebración de las fiestas de sus barrios; para el epígrafe B, cuando se trate de otras actividades de carácter más permanente (más de tres meses).

Requisitos para las entidades concurrentes

Se pueden presentar a esta convocatoria asociaciones o entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente, con domicilio o sede en Pamplona y que realicen el programa, proyecto, actividad o actuación subvencionada íntegramente en el término municipal de Pamplona. Además, no deberán tener suscrito un convenio de colaboración o un contrato con el Ayuntamiento de Pamplona respecto al programa, proyecto, actividad o actuaciones para las que se solicita subvención.

Se exige también que dispongan de una estructura en funcionamiento que garantice el cumplimiento de los objetivos propuestos, contar con un seguro de responsabilidad civil para el proyecto y las actividades presentadas y estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones impuestas en anteriores convocatorias de subvención a cargo de los presupuestos del Ayuntamiento. Por último, se requiere no haber cometido delitos contra la libertad o identidad sexuales o de trata de seres humanos para desarrollar actividades que supongan contacto habitual con personas menores de edad.

Gastos subvencionables

Específicamente para los proyectos de los epígrafes A, B, C y D, se considerarán subvencionables, entre otros, gastos directos asociados al proyecto como los gastos en recursos humanos, materiales fungibles y publicidad de la actividad subvencionada, alquiler de locales y alquiler de equipamientos para el desarrollo de la actividad, la atención a personas dependientes durante el desarrollo de las actividades subvencionadas (guardería, ludotecas) u otros gastos. Asimismo, se subvencionarán gastos de funcionamiento y administrativos asociados al proyecto, entendidos como aquellos gastos generales que son necesarios para realizar la actividad, tales como alquiler de local, luz, gas, agua, teléfono y gestión administrativa.

Para el epígrafe E, los gastos en recursos humanos se centran en el personal formador y profesorado de las acciones formativas, además de la coordinación de esa formación. También se subvencionarán gastos de materiales fungibles y publicidad de la actividad subvencionada, gastos derivados de la atención a personas dependientes durante el desarrollo de las actividades subvencionadas (guardería, ludotecas) y otros gastos (desplazamiento, dietas, alojamiento de recursos humanos imputables a la actividad...) exclusivos para el personal formador.