Un enjambre burocrático frena la red comarcal de bicicletas públicas

Pamplona es una ciudad con fronteras difusas. En la trama urbana, geográfica y orográficamente, en la práctica, no existen mugas y los municipios del anillo metropolitano son una extensión de edificios y dotaciones. Pero cada uno de ellos cuenta con un Ayuntamiento, entidades diferenciadas que en ocasiones suponen una piedra en el camino para unir territorios. Sucede con las bicicletas eléctricas de uso público. Funcionan en el Ayuntamiento de Pamplona y dentro de su término municipal, pero no pueden pedalear unos metros más allá. La Mancomunidad, el ente que reúne a todos estos ayuntamientos en la recogida de los residuos, la gestión del parque fluvial y el transporte público comarcal, villavesas y taxis, una de las arterias de la movilidad, no puede ahora mismo pilotar la puesta en marcha de una red comarcal para las bicicletas públicas porque no dispone del encaje legal. El equipo de Gobierno trata de modificar los estatutos de la Mancomunidad para poder dotarse de las herramientas necesarias y acometer la red comarcal. Y ello implica a 50 ayuntamientos, desde Barañáin, hasta el valle de Basaburua. En todo caso, la última palabra la tendrían los ayuntamientos, que deben cederle sus competencias. El proceso se antoja largo y con periodo electoral de por medio podría ralentizarse todavía más.

Cambio de estatutos, mayoría simple

La modificación de estatutos es un procedimiento complejo, que requiere de la elaboración inicial de un proyecto para la asamblea general de la Mancomunidad. Se debe de aprobar en asamblea por mayoría simple. El actual equipo de Gobierno, compuesto por el grupo de alcaldes Independientes, con el apoyo de Bildu y Geroa Bai, no necesitaría del respaldo de Navarra Suma para sacar adelante la propuesta. La asamblea está compuesta por 52 personas que representan a los distintos municipios en función del número de habitantes, si bien esto último también está en proceso de cambio. Egüés lleva años reclamando mayor representación.

Un mes en exposición pública en los ayuntamientos

Una vez aprobado se enviaría el acuerdo a los ayuntamientos afectados que deberían de exponerlo por un periodo de un mes de manera pública en las secretarias, previo anuncio en los respectivo tablones, a fin de que los vecinos puedan examinarlo y formular reparos, alegaciones u observaciones.

La pelota salta de un tejado a otro

La pelota regresa de nuevo al tejado de la Mancomunidad con el fin de resolver las alegaciones, reparos u observaciones. Después acometerá la elaboración definitiva del proyecto de estatutos por la asamblea de la Mancomunidad. Tendrán que esperar al informe de la administración de la Comunidad foral sobre el proyecto aprobado en asamblea.

Una vez transcurrido este plazo cada ayuntamiento tiene que votar si acepta la modificación de estatutos de la Mancomunidad.

En todo caso, para que la propuesta pudiera continuar con la tramitación, al menos los plenos de las dos terceras partes de las entidades locales integradas y por mayoría absoluta. Tendrían que dar el visto bueno 50 ayuntamientos. Si sale adelante se publicará los estatutos en el Boletín Oficial de Navarra.

eduardo buxens

Cada municipio tiene que ceder competencias

Pero tampoco sería suficiente con eso porque cada ayuntamiento tendría luego que ceder la competencia a la Mancomunidad. David Campión subraya que la complejidad del proceso reclama premura para avanzar. “Es un proceso largo y si no hacemos modificación de estatutos antes de que se disuelva la asamblea por las elecciones, habría que esperar al menos un año para que se ponga en marcha todo el proceso” y valora que sería importante “lanzarlo ya y así rectificarlo a lo largo del año”.

En la Comisión Permanente de final de enero, paso previo a la asamblea, Navarra Suma solicitó dejar sobre la mesa la modificación de estatutos. Pedían algo de tiempo para estudiar el planteamiento. Quedó en el aire la cita de febrero y se prevé una en abril.