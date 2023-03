Bildu censura la idea del vial para San Jorge planteada por el equipo de gobierno

Forma parte del Plan Municipal de Pamplona desde hace veinte años pero, por una cosa o por otra, lo cierto es que la idea sigue estando solamente plasmada en papel. Tras volver a poner sobre la mesa la propuesta de crear un nuevo vial que descongestione el tráfico y el nudo de la rotonda de San Jorge, el alcalde recordó que el nuevo viario se diseñaría entre el cementerio y la ladera, por debajo de las instalaciones del Complejo Deportivo de San Juan. Tras volver a poner sobre la mesa la propuesta de crear un nuevo vial quedeel alcalde recordó que el nuevo viario se diseñaría entre el cementerio y la ladera, por debajo de las instalaciones del Complejo Deportivo de San Juan.

es EH Bildu quien mueve ficha. El grupo abertzale en el construir una alternativa para circunvalar San Jorge que, como ya se ha especificado, desde Mendebaldea cruce al meandro de Berichitos y enlace con la ronda norte desde una nueva glorieta junto al trazado ferroviario. “Es una ocurrencia más del equipo de Maya que costaría millones de euros, destrozaría la ripa de San Juan y el entorno de Berichitos, sujeta al proyecto de bucle ferroviario y que, además, no solucionaría los problemas de la rotonda central de Sanduzelai”, sostienen. Ahora, con el planteamiento en el epicentro del debate,El grupo abertzale en el Ayuntamiento de Pamplona ni respalda ni comparte la propuesta lanzada por UPN deque, como ya se ha especificado,“Es una ocurrencia más del equipo de Maya que costaría millones de euros, destrozaría la ripa de San Juan y el entorno de Berichitos, sujeta al proyecto de bucle ferroviario y que, además,de Sanduzelai”, sostienen.

“UPN trata de responder a una demanda vecinal sin escuchar al vecindario, a golpe de presión mediática y desempolvando para ello un proyecto del siglo XX que, además de superado, significaría el triple de gasto que cualquier otra posible solución a la rotonda, incluida el soterramiento”, añaden a través de una nota de prensa.

En este sentido, Bildu recuerda que el trazado propuesto este fin de semana por Maya “es una propuesta que tiene 25 años de antigüedad” que, para hacerse realidad, necesitaría “un túnel, dos rotondas, un puente sobre el Arga y cientos de metros de carretera”.

Pero lo peor para Bildu es que esta propuesta no solucionaría los problemas actuales del barrio ni contentaría las demandas vecinales. “En primer lugar, hablamos de un proyecto que está afectado directamente y ligado al desarrollo del bucle ferroviario, una intervención para la que aún no hay fecha y, por tanto, que no se sabe cuándo se completaría”, explican.

“En segundo lugar, desviar el tráfico por una vía secundaria sin intervenir en la rotonda central no garantizaría un calmado de tráfico en San Jorge, ni siquiera una bajada de tránsitos”, continúan los abertzales. “El trazado planteado rompería las piscinas del barrio y, además, condicionaría su futuro desarrollo”, añaden.

Por otra parte, “una intervención así tendría un fuerte impacto ambiental en la Ripa, que sería perforada para hacer un túnel, y en el propio meandro, que quedaría partido en dos, y cuya continuidad como espacio verde quedaría en entredicho”.

Finalmente, el grupo municipal insiste en que “hay que abordar el problema real de la rotonda de Sanduzelai y hay que hacerlo sin pausa y empezando desde la base”.

Es por ello que el grupo abertzale sigue apostando por “un estudio sobre alternativas posibles que analice todas las existentes, ponga precio y plazos y muestre una foto dinámica de qué podemos hacer. Para ello ya hay una partida de 50.000 euros y lo que hay que hacer es ejecutarla ya”, sentencian.