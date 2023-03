15 'juguetes' un lunes por la mañana

15 incautaciones de droga la mañana del pasado lunes en solo dos servicios. Los propios agentes a cargo de la unidad quedaron sorprendidos. “La verdad es que no está nada mal. Es la prueba de cómo hemos normalizado el consumo de droga en nuestra sociedad”, reflexiona uno de los policías participantes. Tyrion, Arya y Zuri comenzaron la semana ‘enchufados’. Los tres labradores que forman parte del grupo de guías caninos de la Policía Municipal de Pamplona realizaronla mañana del pasado lunes en solo dos servicios. Los propios agentes a cargo de la unidad quedaron sorprendidos. “La verdad es que no está nada mal. Es la prueba de cómo hemos normalizado el consumo de droga en nuestra sociedad”, reflexiona uno de los policías participantes.

La crónica de la jornada arranca sin madrugones. El primer servicio se realiza en un centro educativo, tras varias quejas por consumos. De paisano y con los perros, los policías se acercan a grupos de chavales “un poco aislados” y rápidamente los perros ‘marcan’ con su ladrido que lo que fuman o guardan en su bolsillo no es tabaco. Después de cada hallazgo, los perros esperan su ‘premio’, se lo han ganado, al encontrar su ‘juguete’. “Realizamos 5 actas de aprehensión, todas de hachís y marihuana, cada una de 600 euros, y 3 de los chicos a los que cogimos con droga eran menores”, relata el policía, que añaden que uno de los chavales que detectó el operativo huyó en patinete eléctrico, aunque fue interceptado poco después a unas calles del lugar. Además de la sanción por portar las sustancias, su intento de fuga le acarreró otra multa más al dar positivo en consumo de drogas como usuario de un VMP.

Este tipo de operativos en el entorno de centros escolares suelen realizarse en muchas ocasiones con agentes de uniforme, indica el policía, para ejercer una labor preventiva. De su experiencia constata consumos de riesgo y entre adolescentes. “Hemos pillado con sustancias a chavales de 13 y 14 años, algunos de ellos inimputables”. También subraya el impacto que le causó la petición de un chico de 17 años, para que le dejara quedarse una pizca de droga. “Un poquito, para un porro por la noche. Si no, no me puedo dormir”, le dijo. Además de lo hallado, por el suelo quedaron también otras 4 o 5 piezas de droga arrojadas, sin dueño ‘aparente’.

El segundo servicio fue en la estación de tren aunque los perros, que de camino no descansan, ‘marcaron’ a un joven que tomaba algo en una terraza en un bar a mediodía. Casualmente, al paso de los policías, “se liaba un canuto”.

Así, a su llegada a Pamplona, el tren que había partido de Barcelona se encontró con un recibimiento especial, el de los canes de la Policía Municipal, que les brindaban un olfateo de bienvenida. “El perro va pasando por todos los viajeros y al que marca, lo apartas a un lado, donde se procede al cacheo. De los más de 100 viajeros, el perro detectó sustancias en 5, uno de ellos una mujer de 60 años. De nuevo, hachís y marihuana en su gran mayoría, aunque también MDMA y ‘tripis’, entre las sustancias encontradas. “La mayoría no se enfada y lo acepta con deportividad. Actuar de otra forma, la ‘ocultación’, es decir, poner trabas a los gentes diciendo que no se lleva nada, cuando luego se confirma que es así, suma otros 300 euros a la sanción.

En cualquier caso, la multa no es inmediata (sí la llamada a los padres o responsables, en caso de que los apercibidos sean menores), porque todas las sustancias que hallan los perros son enviadas a analizar al laboratorio. “La confirmación de la sustancia y el envío de la sanción tarda algo más de 3 meses”, relata el agente.

Lo que sí es en tiempo real es la detección por parte de los perros. “Huelen al momento: sudor, detergente o droga. Y quieren sí o sí su juguete”. Que se lo digan al grupo que departía tranquilamente en la terraza del bar de la estación, cuando los policías regresaban ya a su furgoneta. Los ladridos no hacen la vista gorda. Resultado: otras 5 sanciones más. “Es una muestra de lo cotidiano del consumo. Imposible que al perro no le pase desapercibido”.