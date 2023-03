Aranguren reclama que se cumpla el cierre del vertedero

La gestión y el destino de los residuos generados en la Comarca de Pamplona vuelve a estar sobre la mesa. Aranguren ha reclamado a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona , con competencias en la materia para Pamplona y medio centenar de municipios del entorno, que cumpla con la fecha de cierre del vertedero de Góngora.

nuevo calendario previsto para la planta de tratamiento en la Ciudad del Transporte, en término de Noáin (Valle de Elorz), alarga hasta 2025, si se cumplen las previsiones de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, la fecha de su puesta en marcha, que evitará enterrar miles de toneladas al año en el vertedero.

Un enterramiento, sin tratamiento previo, que incumple las normativas forales, nacionales y europeas, y que tenía 2024 como fecha límite en las instalaciones del Valle de Aranguren. Así lo recuerdan en el Consistorio. También que no aceptarán que el vertido siga después de esa fecha. Desde Mancomunidad responden que “2024 está lejos” y que por ahora están centrados en la construcción y futura puesta en marcha de la planta de tratamiento, paralizada tras anularse su tramitación por un recurso del Valle de Elorz. Fue hace 14 meses y, desde esa fecha, se ha renovado la tramitación y se acaba de aprobar un calendario para iniciar las obras para junio, en una primera fase. La fecha de finalización sería 31 meses después, en el último tercio de 2025.

Fue en la comisión de seguimiento del convenio entre Aranguren y Mancomunidad para el cierre del vertedero de Góngora donde se expuso la situación. Técnicos y políticos del valle se mostraron críticos con la situación. El alcalde, Manuel Romero (Candidatura Popular), apuntó al respecto. “Que estemos en el equipo de gobierno de la Mancomunidad y facilitemos la gobernabilidad y la gestión no quiere decir que seamos el capacico de las basuras de la comarca. No se puede admitir lo que está fuera de la ley y hay que solucionar el problema. Y hay que ser responsables. Por ejemplo Pamplona. Recogemos los residuos de la ciudad, que no tiene alternativa en su término para hacerlo y no puede negarse a todo”, apuntó el edil, que en junio cumplirá 28 años en la alcaldía. El vertedero se construyó hace más de 30 años entre la oposición del valle.

David Campión, también independiente y presidente de la entidad, reconoció el esfuerzo de Aranguren, pero apuntó que no estaba sobre la mesa por ahora la situación del vertedero. En septiembre habrá relevo en la presidencia de la Mancomunidad.