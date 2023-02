Fallece Victorino Munárriz, exalcalde de Zizur, peluquero y sacristán

Victorino Munárriz Gabay, que fue alcalde del concejo de Zizur Mayor entre 1972 y 1979, falleció el 21 de febrero a los 94 años. Nacido en las ventas de Urdánoz, donde su padre trabajaba como chófer en la harinera, tuvo una peluquería en el casco viejo de la localidad y durante dos décadas fue sacristán de la parrroquia de San Andrés, con José Luis Morrás como párroco.

Los que conocieron y trataron con Victorino Munárriz destacan sobre todo su buena disposición a ayudar, ya sea arreglando cualquier cosa o solucionando problemas de las personas que se lo pedían. "No sabía decir que no", comentan. De hecho, llegó a ser practicante cuando Zizur no tenía médico. Estaba casado con Carmen Fauste, fallecida en 2019, y tenía un hijo, Víctor, y dos nietos.

Antes de la llegada de la democracia, Victorino Munárriz fue concejal de Zizur, que entonces no era municipio independiente sino que formaba parte de la cendea. En 1972 salió elegido presidente. "Entonces votaba todo el pueblo y el que más votos recibía era el presidente. Aquel día ni siquiera fui a votar, porque tenía bastante lío", comentaba en una entrevista en 'Diario de Navarra' en 2013. Eran años en los que se empezaba a gestar la construcción de la urbanización al otro lado la carretera de Estella.