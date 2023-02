Escasez de afecciones en los centros de salud de Pamplona en el primer día de huelga

Parecía una jornada como cualquier otra. Pacientes entrando y saliendo casi a goteo de decenas de centros de salud en Pamplona. Citas médicas adjudicadas de antemano, consultas en el día e incluso petición de poder ser atendido de urgencia. Las salas de espera de muchos de estos primeros puestos de cuidado sanitario, aunque puede que ligeramente más vacíos, no compartieron afecciones importantes durante las primeras horas de la primera jornada de huelga en la sanidad navarra.

Dentro de las múltiples casuísticas que empujan a un paciente a acudir a un centro sanitario, lo cierto es que aquellas personas que necesitaban de cuidados de enfermería no notaron los paros. No afectaba. Hablamos de curas, vacunas (covid, gripe...), inyecciones, eliminar tapones de cera, extracciones, revisiones en menores, etc. Por tanto, un grueso importante de los pacientes no toparon con el problema de fondo.

Pero, dicho esto, puede que el centro de salud del Ensanche sí viviera alguna que otra afección relacionada con la huelga médica. "Me han cambiado la cita hasta el día 10 de febrero, y que llame por si acaso", decía Mikaella Senosiáin, quien explicaba que sufre de un dolor crónico y que necesita revisión cada cierto tiempo. "Es un incordio, aunque me imagino que habrá gente peor que yo", decía con resignación.

Pacientes que preguntaban en admisión si sus médicos habían acudido a trabajar. Pero, dentro de las dudas iniciales, lo cierto es que la normalidad fue la tónica general de la mañana. "Todo muy bien, sin problema, la verdad", comentaban unos y otros a las puertas del centro de salud del Ensanche. María Jaurrieta, Irene Mercado, José Javier Ituren... Ciudadanos a los que la huelga apenas había hecho mella.

Una imagen parecida se respiraba a las puertas del centro de salud de San Juan, donde, más allá de carteles reivindicativos reclamando la exclusividad de los médicos, apenas se notaba que la dinámica hubiera cambiado. "No me he enterado de nada. La espera, como cualquier otro día, y la atención, perfecta", contaba Miguel Ángel Díaz de Cerio en compañía de Ana, su mujer. "Además, tenemos otra cita para el día 8 y no nos han dicho de cambiarla ni nada", añadía ella.

Orden. Fue quizá la palabra más repetida entre quienes iban siendo preguntados a la salida de sus respectivas consultas médicas. "Ni siquiera me han mandado con otro médico, estaba el de siempre", mantenía Igone López, también en el barrio de San Juan.

Avanzaba la mañana y el centro de salud de Ermitagaña seguía recibiendo pacientes con 'normalidad'. Desde menores a adultos, pasando por jubilados. "Todo normal", insistía José Andrés Cintura. Percepción idéntica a la que sintieron Rodrigo Lacalle, Nahikari Azcárraga o Pedro Bonanza. "Hemos llamado antes de venir y nos han dicho que podíamos acudir", añadía Isabel Gurbindo, afectada de los bronquios.

Tal fue la dinámica, al menos en un primer momento, que incluso hubo pacientes que lograron obtener citas en el día. "Me han dado para dentro de una hora, estoy muy contento porque llevaba tiempo esperando", decía Vladimir, trabajador en la construcción.

Centro de Salud de la Rochapea

​Desde el Sindicato Médico confirmaron que, salvo servicios mínimos, los facultativos se sumaron a la huelga, lo que generó los correspondientes retrasos y anulación de numerosas citas.



Centro de Salud del Casco Viejo

De los seis médicos que deberían estar atendiendo a pacientes en el centro de salud del Casco Viejo de Pamplona, dos se encuentran de baja, dos de huelga y los dos restantes son servicios mínimos adheridos a la huelga pero que deben cubrir las necesidades de quienes siguen necesitando de atención sanitaria en pleno corazón de la ciudad.

Centro de Salud de Barañáin

​Fueron los propios facultativos los que certificaron que el trabajo de la primera jornada de huelga lo realizaban en exclusiva los servicios mínimos establecidos por el departamento de Salud.

En el ámbito de Atención Primaria, en jornada ordinaria, con carácter general en cada zona básica de salud y en todo el horario de funcionamiento, se asegurará en cada turno laboral (mañana y tarde) un médico de familia y un pediatra por cada fracción de cinco o menos de cinco puestos de trabajo. En las zonas básicas en las que haya más de un punto de atención continuada habrá como mínimo tantos médicos de familia como puntos o equipos de atención continuada.