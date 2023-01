García Adanero, candidato del PP a la alcaldía de Pamplona, se abre a un acuerdo con Ibarrola

Llega con un doble objetivo, “derrotar al sanchismo” y que “Pamplona tenga una alcaldía de centro derecha”. Carlos García Adanero ha aceptado el reto de encabezar la lista del Partido Popular al ayuntamiento de la capital navarra. Si dan los números, estaría dispuesto a facilitar que la candidata de UPN, , “derrotar al sanchismo” y que “Pamplona tenga una alcaldía de centro derecha”.al ayuntamiento de la capital navarra. Si dan los números, estaría dispuesto a facilitar que la candidata de UPN, Cristina Ibarrola , sea la próxima alcaldesa. Todo ello a pesar del ruido de sables entre ambos partidos.

duras palabras del presidente de UPN, Enrique Maya señaló que “queda demostrada la traición”. En la mente de muchos está aquel pleno del 3 de febrero de 2022 en el que saltó por los aires el acuerdo entre UPN y PSN cuando, en riguroso directo, se conoció que Sayas y Adanero habían votado ‘no’ a la reforma laboral en el Congreso en contra de la directriz de su partido. Precisamente, el enfrentamiento dialéctico subió este viernes de tono, con Javier Esparza , a García Adanero y Sergio Sayas. “Ya no nos sorprende absolutamente nada, estamos hablando de un Partido Popular que para mí desde luego es irreconocible”, afirmó Esparza. Por su parte,. En la mente de muchos está aquel pleno del 3 de febrero de 2022 en el que saltó por los aires el acuerdo entre UPN y PSN cuando, en riguroso directo, se conoció que Sayas y Adanero habían votado ‘no’ a la reforma laboral en el Congreso en contra de la directriz de su partido.

No obstante, el alcalde de Pamplona admitió este viernes que si fuese necesario llegar a acuerdos con el PP, “se llegaría”. “Pero creo que no es bueno estirar el chicle como está haciendo el PP”, añadió.

teme que el PSN haga alcalde a Joseba Asiron. Y García Adanero teme que UPN dé prioridad a un pacto con el PSN frente al PP. “Yo quiero que la alcaldía de Pamplona sea de centro derecha. Pero no tengo tan claro que Esparza, llegado el momento, elija entre el PP o el PSN. Precisamente rompió con el Partido Popular para tener las manos libres para pactar. Pero tiene que darse cuenta de que María Chivite no está por la labor”, afirmó este viernes el candidato popular. La candidata de UPN, Cristina Ibarrola,. Y. “Yo quiero que la alcaldía de Pamplona sea de centro derecha. Pero no tengo tan claro que Esparza, llegado el momento, elija entre el PP o el PSN. Precisamente rompió con el Partido Popular para tener las manos libres para pactar. Pero tiene que darse cuenta de que María Chivite no está por la labor”, afirmó este viernes el candidato popular.

García Adanero explicó que fueron los dirigentes del PP quienes le plantearon ser candidato. “Les dije que me dieran unos días para pensarlo, pero pronto lo tuve claro. Me parece un reto muy ilusionante y alentador”, comentó. Los últimos sondeos otorgan al PP uno o dos concejales. En el partido confían en el tirón personal de García Adanero para obtener un mejor resultado. El propio candidato también lo espera. “El espectro de centro derecha es muy amplio. El problema es que el voto de UPN es un voto cautivo”, expresó. Respecto a las críticas de Esparza, García Adanero afirmó que está “acostumbrado desde hace un año”. “También he recibido muchas muestras de ánimo, apoyo y cariño. UPN debería emplear su tiempo en hacer oposición a Chivite y sus socios, pero prefiere dedicarse a los ataques personales”, añadió.

García Adanero aclaró que no se ha afiliado al PP y que no va a dejar su acta de diputado. “Es cuestión de organizarse”, afirmó.