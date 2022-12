Administrativas de Sarriguren: "Tenemos más de 70 llamadas en cola a primera hora"

Usted llama y no le cogen el teléfono. Se desespera y, por inercia,Pero, lo que probablemente no sepa es que lasde Sarriguren trabajan todo lo deprisa que pueden para tratar de atender la ingente cantidad de llamadas que se amontonan en sus puestos de trabajo a primera hora de la mañana. “Esta mañana (por el lunes 12 de diciembre), a las 8.07 horas teníamos una”, cuentan en una jornada en la que, como muchas anteriores, no dan abasto.