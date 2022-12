Propietario de la cafetería Octógono: "Todos nuestros negocios se han ido al garete"

José Agustín Pérez Remírez, de 60 años, es el propietario de la cafetería Octógono, nombre con el que popularmente se conoce al , de 60 años, es el propietario de lanombre con el que popularmente se conoce al centro comercial Gorraiz que se ha incendiado en la madrugada de este jueves. A las 03:15 horas recibió la llamada del presidente de la galería comercial, también dueño del local Open Space. "Me ha dicho que el edificio se estaba quemando y he venido en cuanto he podido", narraba esta mañana. "No sé qué ha podido pasar. Lo están investigando", comentaba.

Visiblemente afectado y entre las constantes muestras de afecto por parte de los vecinos, Pérez Remírez recordaba cuándo abrió el negocio. "Fue el 22 de diciembre de 2007. Me acuerdo perfectamente porque tocó un premio de la lotería de Navidad en el restaurante Zubiondo de Huarte. A mí no me dio tiempo a comprar el boleto, pero sentimos como si nos hubiera tocado porque estábamos emprendiendo un negocio nuevo".

En estos 15 años, su negocio, al igual que todo el centro comercial, se ha convertido en un referente de Gorraiz. "Ha sido luchar y luchar día a día contra todo. No sé qué pasará ahora. Habrá que esperar a la valoración del seguro pero aquí todos los negocios se han ido al garete", afirmaba.

En el suyo, que hacía de cafetería, panadería, quiosco de prensa y punto de venta de lotería, trabajaba él y dos personas más.