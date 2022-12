Osasuna sigue de cerca a Saúl Coco (Las Palmas)

Saúl Coco, un central de potencia física de 23 años que está destacando en la UD Las Palmas esta temporada, ha despertado el interés de los informes que se han recabado son positivos. , un central de potencia física de 23 años que está destacando en la UD Las Palmas esta temporada, ha despertado el interés de Osasuna . La secretaría técnica le está siguiendo los pasos de cerca, aunque por ahora el club no está planteando su incorporación. De momento, su nombre está en la agenda y

En las últimas horas, ha trascendido en las islas el seguimiento que está realizando Osasuna sobre el defensor internacional con Guinea Ecuatorial, selección que defendió en la pasada Copa de África. El diario Canarias 7 informaba en sus páginas que el club rojillo le siguió in situ en el último derbi contra el Tenerife el pasado fin de semana, donde cuajó una actuación sobresaliente. El interés desde Pamplona es real, según pudo confirmar este miércoles este diario.

central con proyección para jugar en Primera. Nacido en Lanzarote, en edad juvenil recaló en la cantera del 2025. Según informaciones periodísticas, su club no tiene ninguna intención de dejarle salir. También otros equipos de Primera que lo tienen presente en sus libretas, como el Betis. A Saúl Coco se le cataloga como unpara jugar en Primera. Nacido en Lanzarote, en edad juvenil recaló en la cantera del Espanyol , pero con 20 años regresó a su tierra para formar parte del tercer equipo de Las Palmas. Su desarrollo ha sido creciente. La campaña pasada le quitó el puesto al exrojillo Raúl Navas y sus actuaciones le hicieron ser merecedor de un contrato de larga duración, hasta. Según informaciones periodísticas, su club no tiene ninguna intención de dejarle salir. También otros equipos de Primera que lo tienen presente en sus libretas, como el Betis.

es un futbolista que gusta, pero con el escenario actual no se plantea realizar ninguna ofensiva por él. Curiosamente, en las islas le comparan con En Osasuna reconocen que, pero con el escenario actual no se plantea realizar ninguna ofensiva por él. Curiosamente, en las islas le comparan con Aridane , que termina contrato este mes de junio y no está claro si seguirá o no. Este curso suma 11 partidos como titular, los últimos 7 de forma consecutiva. Su equipo es uno de los favoritos al ascenso. Van segundos.

POSICIÓN CUBIERTA HOY

La actual plantilla no ofrece carencias, por lo que en la entidad rojillo no está contemplando acometer ningún refuerzo en este mercado de invierno. Otro cantar sería que se produjera una salida no forzada, que por otro lado reportaría un beneficio económico.

la posición cubierta. Está contando con Arrasate tiene a día de hoy. Está contando con David García Unai García para ese puesto. El primero tiene mercado nacional e internacional, pero si llega el caso se pedirá la cláusula de rescisión de 20 millones, tal y como se trasladó al Sevilla este verano. Fue cuando el club nervionense trasladó a través de terceros que estaba dispuesto a desembolsar 10 millones. El segundo, en un buen momento, está a punto de firmar la renovación por varias temporadas. Y además de Aridane, tampoco hay que olvidar a Juan Cruz , que cuenta con la baza de la polivalencia. Del Promesas, Jorge Herrando es uno de los futuribles para pasar al primer equipo. Arrasate le hizo debutar como titular en el último encuentro de Copa y está contento con su rendimiento en la excelente campaña del filial en Primera RFEF.

espera que no haya salidas en enero, sabiendo del interés que despiertan sus jugadores. Así lo desveló el director deportivo, Osasuna, sabiendo del interés que despiertan sus jugadores. Así lo desveló el director deportivo, Braulio Vázquez en estas páginas. Tampoco se quiere prescindir de jugadores con están contando menos, con la salvedad de Roberto Torres , a quien se le respetará su decisión de irse o quedarse. El deseo de Jagoba es que siga. En el caso de Pablo Ibáñez, no saldrá cedido. El técnico quiere a todos para Liga y Copa.