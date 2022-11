Sarasate retoma su símbolo navideño: un tobogán gigante de nieve artificial

Cuentan que las personas estamos hechas de recuerdos, experiencias y vivencias. Una combinación que, de alguna manera, perfila lo que somos. Por eso, abrir la puerta a la memoria puede que ayude. Sensaciones olvidadas en el tiempo y que hoy, con apenas una mirada, bastan para poner en valor aquello que forma parte del anecdotario.

Y es que basta caminar por Paseo de Sarasate estos días para darse cuenta de que una estructura que para nada es nueva va tomando forma junto a la estatua de los Fueros. El tobogán gigante de nieve artificial que llegó a ser el icono de la zona durante las navidades de 2019 volverá a convertirse en símbolo de estas fiestas en pleno corazón de la ciudad. Como ya sucedió en su momento, la rampa de unos 27 metros de largo, volverá a intentar hacer las delicias de mayores y pequeños. Al menos es el plan que barajan desde el Ayuntamiento de Pamplona.

A días de que el tobogán abra sus puertas (desde el área de Comercio y Turismo se plantean que sea inaugurado antes del puente de San Saturnino), son muchos los que se preguntan detalles sobre la atracción.

HASTA EL 7 DE ENERO

Cuestiones para las que todavía no se tienen todas las respuestas, pero que no tardarán en llegar. Pero, a falta de ultimar detalles, desde el consistorio confirman que la apertura está prevista, como tarde, para el próximo viernes 16 de diciembre. Una atracción que, en principio, no cerrará hasta que pasen sus Majestades los Reyes Magos, hasta el día 7 de enero. Lo que ya sí parece estar más claro es el horario de apertura, que será de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

En cuanto al coste del tobogán, que superará los siete metros de altura, la entrada general costará cinco euros (idéntico precio al de la última vez) y que, como ya ocurriera en su momento, dará la posibilidad a quien se anime de descender por la rampa de nieve artificial hasta en tres ocasiones. Por descontado, el Ayuntamiento de Pamplona confirma que también se ofrecerán precios más asequibles para familias numerosas, por ejemplo.

Y dado que diciembre ya llama a la puerta del calendario, quienes este sábado paseaban por Pamplona veían con buenos ojos ideas de ocio para los más pequeños. “Te montes o no, lo cierto es que el tobogán es una de esas cosas que atrae a la gente, anima la zona”, entendía Teresa Garrido.