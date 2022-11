Robótica como eje del nuevo centro de formación de Fundación Ilundáin

Parece sencillo, aunque a veces no lo es tanto. El simple hecho de posicionarse ante un horizonte lleno de posibilidades resulta complicado para según qué personas. Por ello, apuestas como la que acaban de hacer en Fundación Ilundáin suponen mucho más que una oportunidad. El nuevo centro de formación asentado en Mutilva desde hace apenas unos días busca capacitar a jóvenes en situación de vulnerabilidad en nichos de mercado hasta el momento sin explorar.

Con sus primeros cursos ya en marcha, los impulsores del proyecto confían en el potencial que ofrece la robótica, una manera de iniciarse en el mundo de la programación de manera “básica y, sobre todo práctica”. “Los chavales vienen con la idea de que la clase va a ser una charla teórica infinita y resulta que, en su primer día, construyen un robot con fichas de lego, lo programan y logran que se mueva. Eso les motiva”, asegura Mikel, uno de los profesores.

Dirigida a una treintena de jóvenes menores de 29 años, se hará incidencia en aspectos como los lenguajes de programación scratch (primer año y 50 horas) y python (segundo año por ser más complejo).

“Son personas que no se han enfrentado nunca a estas materias pero que pueden convertirse en plataformas lanzadera para encontrar trabajo en un futuro, la finalidad última de este centro: no dejarse a nadie por el camino ofreciendo alternativas para las que, de otro modo, este perfil de estudiantes no podría acceder”, insistían desde la Fundación Ilundáin.

Se trata, por tanto, de un modelo pedagógico basado en el diseño de itinerarios personalizados de formación y acompañamiento que prevé abordar otros ámbitos emergentes como el auge de las energías renovables.