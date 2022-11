Un paso peatonal elevado para fusionar Premín de Iruña

Puede conducir más o menos deprisa, con mayor o menor asiduidad. También puede considerarse ciclista de sentimiento o renegar de las dos ruedas por motivos que no vienen al caso. Quizá utilice el transporte público o no comulgue con los tiempos de espera. Todo es respetable. Pero, lo que no podrá negar es que, como los demás, usted es peatón. Y, probablemente, durante una parte importante del día.

Tras conocerse las mejoras que el consistorio ya realiza (ayer mismo se empezaban a mover los primeros contenedores), pamploneses como Irai Larraga o Ibán Marcos apuestan por darle un voto de confianza a la iniciativa. Y es que crear un paso sobreelevado que conecte los ‘dos paseos’ que conforman el boulevar de Premín de Iruña suena a incremento de la seguridad. “Aquí vive mucha gente mayor, hay bastante movimiento de un lado a otro y que sea seguro es una idea a valorar”, explicaba el primero. Sin embargo, para ambos, el problema sigue siendo la “enorme cantidad” de coches.

Con forma de tablero de parchís, el paseo, en la confluencia con la calle Irunlarrea, busca rehacerse con un único paso peatonal que borre esa necesidad de escorarse a ambos lados de la avenida para cruzar. “El cambio será sustancial porque ahora Premín de Iruña desemboca en una parada de villavesa, en la calzada”, indica el concejal Fermín Alonso, responsable del proyecto.

Por ello, además de elevar la acera para crear esa plataforma peatonal similar a la del parque Yamaguchi, el plan incluye también ampliarla, ocupando las actuales paradas de villavesa y colocando cuatro parterres. Esta actuación implica reordenar las plazas de aparcamiento y la creación de nuevas plataformas avanzadas para las villavesas. Todo para mejorar la movilidad en la avenida de Barañáin y su entorno. Por eso tampoco se puede olvidar la necesaria reducción de anchura de los carriles para el tráfico rodado y una merma en la velocidad de circulación.

Y es que en un lado del boulevar Premín de Iruña se localiza la escuela infantil de Mendebaldea (donde la escultura) y, en el extremo opuesto, otra guardería, lo que evidencia el trasiego. “Hay cantidad de niños, columpios, academias, comercios... pasar a pie de un lado a otro debe ser seguro. Lleva tiempo siendo necesario”, advertía Marina Echeverría, vecina. Un proyecto que, de momento, arranca con buen pie.