Mancomunidad revisa 58 licencias de taxi para comprobar si trabajan

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha solicitado ya datos del taxímetro a 58 taxistas, con el fin de comprobar si trabajan. Esta es una de las medidas incluidas en el plan de choque para la mejora del servicio público del Taxi que, al igual que el transporte urbano comarcal, gestiona la Mancomunidad. Y el objetivo de esta en concreto es hacer emerger licencias sin actividad. La Mancomunidad tiene indicios de que hay algunas, al menos una decena. Pero no pruebas. “No quiere decir que estas 58 licencias a las que hemos solicitado los datos del taxímetro no trabajen. Solo es que nosotros no tenemos nada registrado”, apunta Pedro Rezusta, técnico de Transportes de la Mancomunidad, y lo explica: “Para el control de actividad de licencias se ha hecho un estudio con todos los datos. De 58 no tenemos ninguno, del resto sí. Poco o mucho, pero hay. Por eso hemos enviado una notificación a aquellos de los que no hay constancia de que trabajan”. Describe Rezusta que los datos los obtienen a partir de servicios subvencionados, de los que necesariamente llevan un control: las carreras al aeropuerto de Noáin y a la prisión de Pamplona; el taxi a demanda de algunos municipios de la Comarca o el Eurotaxi, los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida. Puede ocurrir que un taxista, por diferentes razones, no haya efectuado ninguno de estos servicios y por eso la Mancomunidad carece de información. O puede ser que no existan movimientos.

En caso de no recibir respuesta volverán a solicitar justificantes a la licencia. Si tampoco la obtienen será la Asesoría Jurídica de la propia Mancomunidad la que inicie el expediente sancionador, que podría abocar en la retirada de la licencia.

El plan de choque se llevará a cabo por resolución de presidencia, ahora ostentada por el Independiente, David Campión. Él ha suscrito ya cada una de las medidas para que se inicie la implantación. De todas maneras, ésta será cronológica y las actuaciones se llevarán a cabo conforme se aprueben los preceptivos trámites en cada caso.

La Mancomunidad anunció el plan a primeros de septiembre, en la Comisión Permanente, y explicaron entonces que responde a las quejas que existen entre los usuarios y que los mismos taxistas confirman, sobre todo con el incremento de la actividad desde esta primavera, tras lo peor de la pandemia y en momentos puntuales. Buscan atajar las esperas.