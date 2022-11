Cómo saber si mi mascota tiene dolor

es más sencillo en perros que en gatos. Tras cinco años trabajando en la rehabilitación con animales, Andrea Iriarte Vallés, veterinaria licenciada especialista en rehabilitación, fisioterapia y quiropráctica , cuenta que detectar el dolor en animales

En el caso de los perros, basta con observar si ha habido cambios de comportamiento muy repentinos. “Desde dejar de levantar la pata para orinar, a no subir al coche con la misma ligereza, hasta no querer jugar con otros perros”, enumera. “La gente asocia estos cambios a que son mayores y muchas veces no es así”, aclara. “Hay muchos propietarios que dicen que su perro es vago, pero eso no es cierto. No hay perros vagos. Hay que detectar qué le está pasando para que no tenga la misma actividad que antes”, termina.

En el caso de los felinos, el dolor puede detectarse también a través del comportamiento, aunque sea más complicado porque están siempre en casa. “Debemos notar si ha dejado de subir a sitios altos, por ejemplo, o si para bajar la encimera pone primero una pata apoyada en la pared para luego bajar al suelo”. También que tenga el pelaje lacio, que no se asee como de costumbre o que esté más irascible que de normal. “Dejar de hacer este tipo de cosas tiene que dar pistas a los dueños de que el animal puede tener dolor”, dice.