Retrasos de hasta trece días para ser atendido en Mendillorri

la desesperación es un sentimiento universal. Aparece cuando algo o alguien nos molesta, cuando esperar es la consigna general y, como consecuencia, no nos permite avanzar. Y más, todavía más, cuando esa espera indeterminada está directamente relacionada con nuestra salud. Precisamente es la situación que se viene repitiendo desde hace numerosas semanas en el centro de salud de Mendillorri. Aunque hay personas que la manejan mejor que otras,. Aparece cuando algo o alguien nos molesta, cuando esperar es la consigna general y, como consecuencia,Y más, todavía más, cuando esa espera indeterminada está directamente relacionada con nuestra salud. Precisamente es la situación que se

Pacientes que ya no saben qué hacer y personal sanitario que se siente desbordado y que entiende el hartazgo de los usuarios. Pero para entender el problema, hay que situarse en la casilla de salida. Un problema que habla de “llamadas sin atender y verdadera imposibilidad” de contactar, especialmente a primera hora, con el centro sanitario.

Revisiones que se retrasan, seguimientos que se dilatan, dudas que tardan en resolverse... ejemplos amontonados, indican. De hecho, sin ir más lejos, un intento de tratar de ser atendido en la mañana de ayer por este mismo periódico ponía de manifiesto la realidad denunciada por los pacientes. Hasta seis llamadas de varios minutos a primera hora antes de descolgarse el teléfono al otro lado de la línea. “Y has tenido suerte”, comentaban pacientes a la entrada del centro sanitario pasadas las nueve de la mañana. “Es casi mejor venir”, añadían.

Y es que según exponen los afectados, que prefirieron mantenerse en el anonimato, la escasez de personal empieza a ser grave. Y no, no arremeten (en ninguno de los casos) contra el esfuerzo de la plantilla. “Médicos, enfermeras y quienes cogen el teléfono hacen todo lo que pueden y más”, repetían unos y otros.

El escollo, dicen, se encuentra en que el organismo competente (Gobierno de Navarra) no cubre esas necesidades que se vienen demandando desde hace semanas. “Meses”. “Mi médica, que se supone termina la jornada a las tres de la tarde, llamó a mi hijo para una consulta telefónica pasadas las seis”, esgrimía un usuario. Pero pese a este sobreesfuerzo por parte del personal, los pacientes se siguen sintiendo “abandonados” cuando necesitan atención sanitaria. “No puede ser que te den cita para un herpes dentro de once días, que he tenido que tratármelo yo mismo con ayuda de la farmacéutica y de una conocida que entiende del tema”, lamentaba uno de los afectados.

Pero no es el único caso. Otro vecino de Mendillorri, que salía del centro de salud en la mañana de ayer, sumaba trece días antes de ser visto por su médica de cabecera. “No pueden con todo, pero nosotros tampoco”, indicaba el afectado. “Los que necesitamos seguimiento por determinadas causas, no podemos pender de un hilo cada vez”, insistía.

En cuanto al personal sanitario, dejando a un lado que desde dirección prefirieron no hacer declaraciones sobre la situación en la que se encuentran, sí que plantean a los pacientes descontentos la posibilidad de interponer una reclamación. “Enseguida te resuelven la queja con una hoja, pero no es la solución”, entienden los pacientes.

Visto el contexto, es más que comprensible que ese malestar actual comience a agravarse teniendo en cuenta que el otoño avanza y, a priori, nos vamos adentrando en una época con más virus, bacterias, infecciones... “Entonces ya no sé qué pasará”, cruza dedos un paciente que ha necesitado de diez días para ser visto por su médico correspondiente.

De ahí que los afectados reclamen refuerzo para su centro de salud. “Algo tendrán que hacer porque, ahora, cuando tienes un golpe o algo que requiere más dinamismo, casi es mejor ir directamente a urgencias, y esa no es la vía más adecuada tampoco”, defienden los afectados.