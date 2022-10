Macchiato Coffee Shop, un café de especialidad con aires de coworking

Macchiato Coffee Shop ha venido a revitalizar el barrio de Iturrama y a sumar aficionados al café de especialidad. Sus dueños son Carlos Arróniz y Cristian Velázquez, dos cocineros que se han convertido en unos apasionados del café y de sus distintas formas de preparación. De hecho, Arróniz ha logrado el bronce en el reciente concurso navarro de Aeropress, modalidad de filtrado mediante dos cilindros.

Situado en la calle Iturrama número 16, Macchiato Coffee Shop ha tomado el relevo a una cafetería que cerró hace más de un año. Han reformado completamente el local para que pueda funcionar también como espacio coworking, con doble red de wifi y múltiples enchufes con USB. “Incluso viene gente a teletrabajar”, comentan. También funciona como tienda de cafés de especialidad, tanto molido como en cápsulas.

Como en muchos otros negocios, la idea de montar un coffee shop surgió de los viajes por Europa de Carlos Arróniz y Cristian Velázquez. “Era un modelo de cafetería que nos encantó porque miman mucho el producto. El café siempre ha estado en nuestras vidas pero nunca se le ha dado la importancia que tiene”, explica Arróniz. Ambos tienen formación de baristas, que han ido completando con formación. La última titulación ha sido de Latte Art, cremar la leche y hacer dibujos en el café.

Velázquez y Arróniz se conocieron hace una década trabajando en la hostelería. Para ambos es su primer proyecto emprendedor. Cristian Velázquez, alias Pato, es chef profesional, formado en Buenos Aires. “Iturrama lo conocemos muy bien, porque hemos hecho vida en él. Hay otros barrios que ya tienen degustaciones de café de especialidad. Vimos que en esta zona vimos que podía tener potencial”, comentan

Para la reforma del local han contado con el asesoramiento de Ganbara, tienda de muebles y decoración de la calle Bergamín. “Ha colaborado un montón de gente. Familia, amigos… todos se han implicado para ayudarnos”, comentan.

En la barra han colocado una vitrina de dulce y otra de salado. “Tenemos un alto porcentaje de clientes de personas veganas y también intolerantes al gluten. Y nos adaptamos a este tipo de grupos. También pensamos en las personas que les gusta cuidarse, que tengan la oportunidad de salir y tomar algo”, comentan. El fin de semana, comentan, está teniendo gran aceptación los brunch.

Destacan que el café de especialidad, el producto insignia, es además un producto “saludable”, porque no está sometido a tueste agresivos ni a productos añadidos. “Permite disfrutar de una taza con todos sus matices. Los que no lo conocen descubren que el café en sí no es amargo, no necesita azúcar, y que la gama es amplísima”, comenta Arróniz. “Y nos gusta explicarle a cada cliente qué tipo de café está tomando, si es de Honduras, Etiopía. La mayoría se deja aconsejar. Y otros tienen ya clara su preferencia", señala.

Ahora tienen ocho variedades, valoradas en cata por encima de 80 puntos por la SCA, la Specialty Coffee Association. “Estamos atentos a las nuevas cosechas de café. Cuidamos la trazabilidad. Sabemos qué finca lo ha producido, quién lo ha recolectado, quién lo tuesta”,

Macchiato Coffee Shop tampoco se ciñen al café de máquina expreso. Así, ofrecen cafés filtrados. Tienen, por ejemplo, la Chemex, una cafetería expuesta en el Moma de Nueva York, como un ejemplo perfecto de hacer café. O la V60 japonesa, o Aeropress. “Tenemos previsto dar unas clases de filtrado y cómo preparar un buen café de especialidad. Es muy importante conocer cantidades, temperaturas y procesos para disfrutar de una buena taza”, concluye.