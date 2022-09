“Encuesta a personas mayores de 65 años” del Gobierno de Navarra y presentada el pasado agosto. Y este martes, la comisión de Asuntos Ciudadanos aprobó una declaración presentada por EH Bildu -con el voto a favor de PSN y Geroa Bai y la abstención de Navarra Suma- para que el Ayuntamiento “ponga en marcha un proyecto piloto de asistencia presencial para el manejo de nuevas tecnologías dirigido exclusivamente a personas mayores de 65 años en algunos El 56% de los navarros mayores de 65 años asegura ser incapaz de manejarse con las nuevas tecnologías o bien necesitar apoyo de otras personas para poder usarlas. Es uno de los datos que se extraen de ladel Gobierno de Navarra y presentada el pasado agosto. Y este martes, la comisión de Asuntos Ciudadanos aprobó una declaración presentada por EH Bildu -con el voto a favor de PSN y Geroa Bai y la abstención de Navarra Suma- para que el Ayuntamiento “ponga en marcha un proyecto piloto de asistencia presencial para el manejo de nuevas tecnologías dirigido exclusivamente a personas mayores de 65 años en algunos Civivox ”.

El segundo punto de la declaración pide que “se dé a conocer este servicio a través del Consejo del Mayor, las asociaciones vecinales y de personas jubiladas, así como en las Unidades de Barrio, en los Centros de Salud y a través de los medios de comunicación social”. Fue la concejala de EH Bildu, Eva Aranguren, la encargada de defender la declaración y que las personas mayores tengan una persona de apoyo cuando hagan gestiones digitales en los centros Civivox.

“Algunas personas mayores ni quieren ni pueden formarse en este ámbito. Necesitan apoyo personal y presencial. Tanto públicos como privados”, declaró Aranguren. La concejala de la formación abertzale apeló al Pacto del Mayor del barrio de San Juan, el más envejecido de la capital navarra, e instó a extender ese apoyo presencial a los mayores desde los centros Civivox municipales.

ALFABETIZACIÓN DIGITAL

La concejala de Servicios Sociales, María Caballero (NA+), aseguró que “el Ayuntamiento no mira para otro lado”. “Somos de las pocas administraciones que mantienen la atención presencial. Destinamos muchísimos recursos alfabetización y digitizalición de mayores”, añadió para asegurar que los mayores prefieren la formación a la ayuda. Caballero afeó a la formación abertzale que no propongan iniciativas similares en el Gobierno de Navarra. “Donde tenéis responsabilidad, no hacéis nada”, les interpeló.

“Lo idóneo es que aprendan, pero si hay personas que no pueden hacer cursos y tienen necesidad, echarles una mano es más que adecuado”, observó Maite Esporrín, portavoz del PSN. Patxi Leuza (Geroa Bai) consideró que estamos en un “periodo de transición” y opinó que no todos los mayores quieren aprender, tal y como había dicho Caballero. “Hay gente que no puede o que su torpeza es exagerada”, manifestó.