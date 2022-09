Medidas para el plan de choque del taxi

Control de actividad de licencias. Detección de las de bajo nivel de trabajo. Han hecho un barrido (basado en viajes al aeropuerto, la cárcel...) y hay 85 licencias sin viajes. Les solicitarán taxímetro de los últimos seis meses. Buscan “activar e incluso retirar licencias que no están trabajando”. La ley les faculta. Barajan dos motivos: licencias que no trabajan (compradas como inversión) o varias que trabajan en exclusiva para empresas...



Modificación de La ley Foral del Taxi. Para flexibilizar la contratación de asalariados.



Emisoras. Modificación estatutos Teletaxi San Fermín para facilitar emisora a asalariados.



Más licencias de 8 y 9 plazas. El número máximo autorizado pasa de 7 a 20. Absorberá la demanda de las zonas rurales.



Estación de tren. Establecerán servicios mínimos (30 taxis los viernes y domingos, de 22 a 24 horas), control del servicio de esta parada; conocer el número de viajeros por tren (similar al plan establecido en el aeropuerto) y adecuación de la parada de la estación.



20 nuevas licencias. Modificación de la ordenanza para ampliar el número de Eurotaxis y liberarlos así en hora punta (escolares...). Muy demandados por el número de plazas para el transporte escolar y el rural a demanda, aunque tienen preferencia personas con discapacidad



Otras medidas a largo plazo. Involucrar a los promotores de grandes eventos en la movilidad generada; nuevos planes de organización, en base a la información recogida y un estudio para otorgar más licencias si las medidas adoptadas no son suficientes.