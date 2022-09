horno tandoori, que alcanza los 300 grados, hacen los pinchos de carne y también las tortas de pan naan. Situado en la calle Esquíroz número 26, este negocio ha tomado el relevo al cocedero de mariscos y restaurante Txoko de Eskirotz, que cerró por jubilación al inicio de la pandemia. En la parte del cocedero, próximamente abrirá un kebab. New Kashmir es el nuevo restaurante indio del barrio de Iturrama en Pamplona. En su, que alcanza los 300 grados, hacen los pinchos de carne y también las. Situado en la calle Esquíroz número 26, este negocio ha tomado el relevo al cocedero de mariscos y restaurante, que cerró por jubilación al inicio de la pandemia. En la parte del cocedero, próximamente abrirá un kebab.

Nisar, que lleva diez años viviendo en Pamplona, es el dueño del New Kashmir. En la calle Iturrama 72 posee una tienda de móviles, Mil Móviles. “Conozco bien el barrio y me gusta mucho esta zona”, comenta. No es su primera experiencia en la hostelería, ya que en San Sebastián tiene un kebab. Ahora está muy ilusionado porque se trata de “un gran proyecto” al que ha dedicado mucho tiempo.

Uno de los pilares del New Kashmir son sus cocineros, entre ellos Muhammad, alias el Navarro, y Fzal. “Los dos tienen gran experiencia con el horno tandoori. Fzal ha trabajado en Arabia Saudita y varios países de Europa”. La carta ofrece platos de India, Pakistán, especialmente de la región de Cachemira.

“Aunque utilizamos especias, los platos son en general suaves, pero si el cliente prefiere más picante se lo hacemos al gusto”, comenta Nisar. El pollo tikka y el cordero tikka, preparados en horno, son de los platos típicos. El tandoori es un horno cilíndrico abierto hacia arriba y con las paredes de arcilla. En la tapa van colgados los pinchos con las carnes y pescados

También tienen un mixed grill, con una selección de carnes preparadas en el tandoori. La sopa de lentejas, con cilantro fresco, y el daal Makhni, también con lentejas, son otra de las especialidades. “No son lentejas como las de aquí. Hay gran variedad de colores, principalmente naranjas”, comenta. Tampoco faltan las samosas (empanadas), arroz basmati y pescados, también al horno. Entre los postres se encuentra el kheer, arroz con leche con almendras, pistachos, coco y pasas, y el pan naan con nutella.

El restaurante, completamente reformado y de estética india moderna, cuenta con 30 mesas y una amplia terraza en la zona peatonal de la trasera de la calle Esquíroz. “Ahora estamos con las obras del kebab. Será para llevar y delivery, pero también estará la posibilidad de quedarse en el restaurante o la terraza para degustarlos”, comenta Nisar.

En la semana que llevan funcionando, los responsables del New Kashmir están contentos con la acogida del barrio. “Nos ha sorprendido que hay bastantes personas que ya conocen la comida india, por los viajes que han hecho”, añade.