Pamplona acoge esta semana las II Jornadas 'Memoria, relato, verdad'

Los próximos días 12, 13 y 14 de septiembre tendrán lugar en Pamplona las II Jornadas 'Memoria, relato, verdad'. Jornadas sobre el terrorismo, sus efectos y las palabras que elegimos para contarlo', organizadas por Ego Non, asociación conformada por jóvenes de País Vasco y Navarra, y en colaboración con Sociedad Civil Navarra.

"La cita nace de la necesidad de defender que el relato no debe sustituir a la verdad, la memoria no debe sustituir a la historia, y las experiencias no deben sustituir a los hechos", explica en una nota Ego Non.

Manuel Moyano, la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa y el profesor y sociólogo Iñaki Iriarte el lunes 12; el guionista-director Abel García Roure, la historiadora Virginia López de Maturana, el cineasta Iñaki Arteta y el profesor Alberto Nahum García el martes 13; y por último, la profesora e investigadora María Jiménez, el columnista Hughes, el periodista Miguel Á. Idígoras, y el escritor y ex parlamentario Joseba Eceolaza el miércoles 14. Las tres jornadas tendrán lugar en Civivox Condestable a partir de las 19.00 horas, y contarán con la presencia de ponentes como el académico, la eurodiputaday el profesor y sociólogoel lunes 12; el guionista-director, la historiadora, el cineastay el profesorel martes 13; y por último, la profesora e investigadora, el columnista, el periodista, y el escritor y ex parlamentarioel miércoles 14.

Este evento sirve como continuación del celebrado en el mes de noviembre en Bilbao y que supuso el primer acto público de Ego Non. En esa ocasión participaron ponentes como Arcadi Espada, Josu de Miguel, Leyre Iglesias, Ana Aizpiri o Víctor Trimiño, entre otros.