Placas solares en los polideportivos de Egüés para reducir la factura energética

Tras varios meses de medidas de contención y cierres de servicios para intentar mitigar la factura de suministros de gas y electricidad en las instalaciones deportivas, el Ayuntamiento del Valle de Egüés ha dado los primeros pasos para intentar reducir esos gastos. Con el apoyo unánime de todos los concejales, acordó ayer destinar 220.000 euros para la instalación de placas solares en las instalaciones deportivas de Olaz y Sarriguren. Será el primer paso, auguraba ayer la alcaldesa, Amaya Larraya (NA+), tras el pleno. Y explicaba que se había estudiado la instalación en todos los edificios municipales y se pretende seguir con ellos. Desde el PSN, Mikel Bezunartea recordaba que la iniciativa es una de las peticiones de su formación cuando meses atrás dieron luz verde a decisiones que implicaron el cierre en verano de las piscinas cubiertas y otros servicios deportivos.

La partida para las placas solares en las instalaciones deportivas de Olaz y Sarriguren forma parte de una de las dos modificaciones presupuestarias que la corporación aprobó en el primer pleno tras el parón veraniego. La última sesión se había celebrado a finales de junio. Por un lado, y con la única abstención de Geroa Bai y el apoyo de Navarra Suma, el PSN, EH Bildu, Podemos, I-E y el concejal no adscrito y ex portavoz de NA+, José Miguel Bernal, se acordó destinar 1.041.000 euros (la cantidad que suman el incremento del fondo de Haciendas Locales y la partida de Libre Determinación) a gastos de personal (176.000), gastos corrientes (335.000) e inversiones (485.000). Por otro, se destinaron 339.000 euros para diferentes iniciativas, entre las que se encuentran las placas fotovoltaicas.

La intención municipal es disponer de la partida presupuestaria y poder poner en marcha la instalación. “Con el aumento del gas y de la energía eléctrica se tomaron medias de contención y a futuro y para más largo plazo se plantea la instalación de placas y se empieza por aquí para contener el gasto. Se ha aumentado la partida en casi 300.000 euros y con el miedo de que se quede corta”, apuntaba la alcaldesa.

PUEBLO VIEJO Y CARRIL BICI

Durante el pleno los grupos reprocharon a Navarra Suma que no hubiera cerrado unos presupuestos para el ejercicio. De hecho, parte de las modificaciones se explicaban por ese motivo, además de por el incremento de gastos. A las críticas de Helena Arruabarrena, de Geroa Bai, respondió la alcaldesa, Amaya Larraya. Reprochó a la coalición nacionalista que no hubiera hecho aportaciones cuando se sentaron a negociar un documento que finalmente no vio la luz ni tuvo más apoyos.

En la modificación para inversiones, por otra parte, se volvió a destinar 265.000 euros para el proyecto de carril bici en Sarriguren y el resto del Valle de Egüés y 165.000 para el proyecto del Pueblo Viejo. Se trata de dos partidas que se redujeron en junio cuando se aumentó el presupuesto para la recién iniciada obra del polideportivo municipal en Sarriguren. En ambos casos se pretende iniciar su construcción antes de finalizar el año. El carril bici cuenta además con ayudas ministeriales y tiene que estar terminado para el año que viene la inversión a cargo de este fondo.

En el caso del Pueblo Viejo, se trata de ejecutar el proyecto ya encargado para rehabilitar y ampliar uno de los edificios y destinarlo a centro juvenil y espacio cultural. “En cuanto dispongamos de la partida, se licitará la obra para poder empezar este año”, estimaba la alcaldesa tras el pleno. En el debate no se explicaron los pasos a dar ni las inversiones.

AYUDAS MOVILIDAD

No hubo más acuerdos que unos trámites urbanísticos y una modificación en la ordenanza del comercio no sedentario. De modo que el debate se centró en las dos mociones que había presentado el PSN. Una para estudiar las necesidades del Servicio Social de Base. La otra, para instar al equipo de gobierno de Navarra Suma para consensuar y ultimar proyectos para presentar a las ayudas del plan de bajas emisiones y sostenibilidad. También con críticas por la inacción del gobierno. El plazo termina en septiembre y la convocatoria se abrió a final de julio. Los socialistas sugirieron planes como la semaforización del entorno de los colegios, la peatonalización de Bardenas Reales, la extensión del alquiler de bicis eléctricas, la iluminación y señalización de pasos... Algunas iniciativas también planteadas en su día por el gobierno de Geroa Bai y EH Bildu.

CLUB DE JUBILADOS

Por otra parte, se acordó destinar 4.800 euros a un convenio con la recién constituida asociación de jubilados y pensionistas. Con más de 150 asociados, buscaban ayudas para poder alquilar un local donde desarrollar sus actividades y reuniones. El convenio serviría para financiar el alquiler. Se formalizará en breve.