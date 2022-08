"Es lo mejor que nos ha pasado"

Flori Pérez Pascual nació en Guadalajara. De 81 años, lleva más de 60 años en Navarra, de ellos 54 en la calle San Miguel de Burlada. Del brazo de su hijo y con un corazón de fieltro rojo en la solapa llegó este domingo a la tercera planta del Ayuntamiento de Burlada. Era una de las encargadas de prender la mecha del Chupinazo, tras la elección por sorteo, entre las personas voluntarias. “La jubiloteca es lo mejor que me ha pasado en los últimos años”, no tiene duda Flori. Tampoco en calificar de maravillosas a Olga Arcelus Bizkarrondo y Txus Urzelai, las profesoras de la jubiloteca. “Cuando ellas no pueden viene otra persona, y con todas muy bien, pero Olga y Txus son excepcionales”, subraya Flori. “Ha sido un honor abrir las fiestas”, apuntaba, al tiempo que pedía “que no haya pinchazos ni problemas y todo vaya en paz”.

Explicaba y después corroboraba Olga que son dos grupos (lunes, miércoles y viernes uno; martes, jueves y viernes otro) de catorce personas. Y que hay lista de espera. “Lo destacable es que es un servicio municipal”, valoraba Arcelus. Con ella, María Luisa Agüeros Reta, 85 años, vecina de Burlada natural de Garralda, de madre aezkoana y padre cántabro. Bailaba al son de cualquier música con la sonrisa enmarcada en sus labios color carmín. La jubiloteca, situada en los locales del club de jubilados, permanecerá cerrada esta semana, pero el día 22 vuelven a la aventura diaria de juegos, ejercicios para activar la mente y tantas risas. “¿Queréis a alguien guapo?”, preguntaba Foncho Bengoetxea, mientras posaba para la foto de grupo. “Pues buscad a otro”, arrancaba la enésima sonrisa. De 71 años, él tampoco nació en Burlada, como tantos vecinos. Es de Etxaleku, en el valle de Imotz. “Tenía 4 años cuando fuimos a Izurdiaga, en Arakil. Regresé con 14 en bicicleta a Etxaleku y recordaba perfectamente cómo era mi pueblo”, apuntaba este burladés, que fue vendedor de la ONCE y llegó a vender un premio de los gordos.