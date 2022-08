“Están espantando a las clientas, si esto fuera privado ya tendríamos refrigeración aquí”, exclama una trabajadora de uno de los puestos del Mercado del Ensanche. Llevan todo el verano sin un sistema de refrigeración en las instalaciones. Juan Barbería, presidente de la Asociación de Comerciantes del mercado sabía que esto podría ocurrir, aunque nadie se esperaba este calor. “Sabíamos que las obras de remodelación del mercado contaban con dos fases y que por motivos de presupuesto la integración de aire acondicionado vendría a finales de este año”, explicó.

“Lo que nadie se esperaba es que hubiera tantas olas de calor. Este verano atípico no se lo esperaba prácticamente nadie”, matizó. Se decidió que el plan de construcción se dividiera en dos partes. La primera abarcó de enero de 2021 a noviembre de 2021. La segunda, la que añade el sistema de refrigeración, comenzó el pasado junio y finaliza en diciembre de este mismo año.

No obstante, para muchos trabajadores diciembre se ve todavía muy lejano. “Por la tarde es para suicidarse”, explica una vendedora. Ninguno quiso dar su nombre. La mayoría de comerciantes posee puestos con cámaras de refrigeración y escaparates con unos motores que se encuentran ubicados en el interior de los puestos. Estos motores, sumados al calor del ambiente hacen que, para ellos, el calor sea prácticamente inaguantable. “No es normal que estemos así”, dijo una de las trabajadoras. Además del calor que ellos puedan pasar, muchos de ellos confiesan sufrir pérdidas monetarias. “El género se estropea y tenemos que tirarlo”, explicó otra trabajadora.

“Por cada caja de fruta pierdo prácticamente un cuarto de su contenido y llega un punto en el cuál es prácticamente inviable. Tiramos demasiado género y, además, cada vez viene menos gente”, confesó otra trabajadora que, acto seguido, mostró dos cajas de tomates, una del día anterior y otra del día, para demostrar la rapidez en la maduración de la comida debido al calor. “Hay un día de diferencia entre ambos y estos ya solo sirven para salsas”, argumentó. Algunos trabajadores han invertido en ventiladores, ubicándolos en el interior de sus puestos. “No circula el aire, estamos en un horno”, confirma otra trabajadora. “Que alguien de arriba se atreva a venir solo media jornada. Solo media jornada”, dijo una de las encargadas. Los puestos que presentan su género en cámaras climatizadas no están sufriendo daños exagerados en sus productos, aunque el calor golpea para todos por igual. No obstante, los hay quienes preservan el optimismo ante esta situación. “No estoy descontenta, las cosas tienen un proceso. Si no será hoy cuando esté el sistema de refrigeración, será en otro momento”, sostuvo otra trabajadora. “De momento yo me estoy adaptando con ventiladores y tengo la suerte de que mis productos tienen que mantenerse fríos. También hace falta ser siempre positivo”, argumentó.

LOS CLIENTES, PERJUDICADOS

Los clientes también son víctimas del calor. Dos señoras mayores, que decidieron identificarse como “P.S” se encontraban sentadas en un banco ubicado en el interior del mercado, cercano a la puerta. “Cuando estamos cansadas y acaloradas nos sentamos en un banco para pillar fuerzas”, explicaron. “Cada vez que venimos notamos este calor. Es necesario que pongan aire cuanto antes. Hace falta ya”, confesaron. En aquel momento, dos de los termómetros de los puestos marcaban treinta grados.

No obstante, a pesar de las quejas y de la objetividad del calor en el mercado, la refrigeración llegará a finales de año. Es algo que se contempló en el plan de obras y con lo que se contaba. No obstante, poca gente intuyó que llegaría a hacer este calor.