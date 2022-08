¿Hace calor en la villavesa?

Llevamos mes y medio de verano, pero el calor nos acompaña desde hace bastante más tiempo y es tema recurrente en casa, en la calle, en el trabajo, y en la villavesa. Las redes sociales (Facebook y Twitter al menos) han publicado estos días mensajes de usuarios en distintas cuentas donde expresan quejas por el calor en las villavesas. Aseguran varias personas que algunos autobuses urbanos de Pamplona y la Comarca no llevan aire acondicionado. Consultada por este periódico, la empresa responde que “siempre cumple la normativa establecida”, si bien no aclara las dudas de los viajeros.

“¿Alguien ha notado que las villavesas van sin aire acondicionado hoy o solo ha sido impresión mía?”, decía una persona en Facebook este miércoles, a las 16.15 horas. “No funciona el aire, estoy en ella ahora mismo y es horrible, con la mascarilla”, le respondía una usuaria. “Yo ayer fui en tres villavesas, una sí que tenía el aire acondicionado puesto, las otras dos no”, apuntaba otra. “Pues lo hemos notado más porque hace más calor, sí que en los modelos eléctricos o de gas el aire acondicionado es muy pobre o va parando”, añadía otro.

La empresa concesionaria del servicio público gestionado por la Mancomunidad, señala lo siguiente: “Desde TCC Pamplona siempre cumplimos con la normativa establecida en todas las materias. Dentro de nuestras posibilidades, siempre procuramos dar el mejor servicio desde la sostenibilidad medioambiental, con el objetivo de garantizar el mayor confort durante el viaje a los usuarios y usuarias. Transformamos nuestra flota a vehículos híbridos, eléctricos, de gas…

La climatización es importante en este aspecto, con una serie de condicionantes que lo hacen especial. Además, cabe recordar los altos índices de satisfacción en el confort que nos trasladan los usuarios y usuarias en las distintas encuestas o indicadores que se llevan a cabo”.

En este mes de agosto están en la calle cien autobuses de los 159 que conforman la flota. La edad media ronda los 6,5 años y hay distintos modelos y motores: diesel, híbridos, eléctricos y de gas. También los sistemas de aire son diferentes, algunos disponen de climatizadores; los más antiguos no.

Las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno respecto al ahorro energético no afectan al transporte público y no hay, en principio, límites establecidos. Salvo los vehículos eléctricos, no se alimentan de la red. En todo caso, desde TCC subrayan que aplicarán cualquier medida que se requiera.

La mascarilla sigue siendo obligatoria en el transporte público, también en las villavesas. Solo en Sanfermines los conductores repartieron 15.000 unidades a viajeros que no disponían de ella.