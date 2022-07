El Casco Antiguo de Pamplona se renueva con una docena de tiendas y bares

vocación de permanencia. Durante los Sanfermines, el Casco Antiguo de Pamplona registra una inusitada actividad comercial gracias a la concesión de licencias exprés. De esta forma, locales que llevan todo el año cerrado abren sus puertas por unos días. Pero también hay tiendas y establecimientos de hostelería que abrieron poco antes de las fiestas con

El Mentidero Berria y golosinas Belros en la calle Mercaderes;pastelería La Crepa en la plaza del Consejo; el bar La Moli de la calle San Francisco;la tienda de tés TQ y Más en Calceteros; el bar El Torreón del Castillo en la plaza del Castillo; las tiendas de regalos D’Anoli en la calle Mayor y ButtiBou en San Saturnino; el salón de uñas Beauty.T en Estafeta son algunos de los negocios que han abierto en junio y principios de julio. Una docena de establecimientos que demuestran que el centro histórico ha superado los momentos más duros de la pandemia.

calle Mercaderes es un ejemplo de ello. Con la reapertura del bar El Mentidero Berria vuelve a tener su hostelería al 100%. Además, la tienda de golosinas Belros se ha instalado en el mismo local que ocupó Fini. El dueño de El Mentidero Berria es Mikel de Elguezábal, un emprendedor venezolano que en 2015 abrió en la plaza consistorial Al Norte del sur, cafetería y libros. Tras una pequeña reforma, ha recuperado a las dos antiguas camareras de El Mentidero, Shaori y Jocelin. "Nos pareció un proyecto muy ilusionante. Y sobre todo ha sido una alegría reencontrarnos con los antiguos clientes", comentan. La barra de fritos y pinchos, "de productos locales y ecológicos", es también un buen atractivo para los turistas. También Belros atrae estos días a familias de visitantes y grupos que recorren en Casco Antiguo. Esta cadena valenciana de golosinas y snacks posee 300 tiendas en España. Hace casi un año abrió un establecimiento en La Morea

Otra novedad dulce del Casco Antiguo es la crepería y pastelería mexicana La Crepa en la plaza del Consejo. Lo regentan la mexicana Isela Ortega y su marido, Óscar Sánchez, que son los dueños de la Taquería El Mariachi de la calle San Gregorio. “Debido al éxito que tienen los postres del restaurante nos animamos a abrir un cafetería especializada en la repostería mexicana”, explica Isela.

En la calle Mayor, Ilona Gauryliuk ha abierto D’Anoli en la calle Mayor 79, dedicada a los souvenirs y regalos personalizados. Esta ucraniana, de 38 años, llevaba 15 en Pamplona y esta es su primera experiencia emprendedora. “Soy modista, pero me he ido aficionando a las manualidades y al diseño”, señala. Su especialidad son las copas, vasos y tazas decoradas y las velas. “Con cera natural de abeja y de soja he diseñado unas velas con la figura de San Fermín que han tenido muy buena acogida estas fiestas”, comenta Ilona.

ULTIMAS APERTURAS