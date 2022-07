Orkoien homenajeará a su paisano Juan Carlos Unzué el 8 de octubre

Juan Carlos Unzué le espera el 8 de octubre, sábado, otro homenaje. El de su pueblo, Todavía con el regusto del chupinazo que el día 6 de julio abrió los Sanfermines y que dedicó a los sanitarios y a las personas con ELA y con la vista puesta en el partido benéfico programado para el 24 de agosto en el Camp Nou de Barcelona, ale espera el 8 de octubre, sábado, otro homenaje. El de su pueblo, Orkoien

Fue en julio de 2020, semanas después de que hiciera público que padece ELA, cuando el Consistorio local, por unanimidad, puso su nombre al campo de fútbol. En julio de 2021, como una sorpresa, encargaron un mural que desde entonces adorna la entrada al recinto deportivo, con dos dibujos del ex futbolista y ex entrenador y una de esas frases con las que ha contribuido a difundir su mensaje: “La vida merece la pena incluso cuando las cosas parece que se están derrumbando”. Lo pintó el del artista de Barañáin Koldo Calvo.

Con las dos iniciativas rendían así, oficialmente, homenaje a un vecino que había llevado el nombre del pueblo y que empezaba un camino “ejemplar”, en el “equipo de la ELA”, y una labor, difundir la enfermedad que no tiene cura y ayudar a recaudar fondos para su investigación. Ahora, con más vía libre para los grandes y pequeños actos públicos y ya sin cierres perimetrales y otros impedimentos, junto con él han puesto fecha a un homenaje que quiere ser del pueblo, pero que también sirva para reinaugurar el campo con su nueva denominación y para difundir el mensaje del ex futbolista entorno a la enfermedad y su investigación y para recaudar fondos para los afectados. Serán para ANELA, la asociación navarra.

La iniciativa la prepara con mimo el teniente de alcalde, Jesús María Unzué Ozcoidi, edil de UIO y primo carnal de Juan Carlos Unzué Labiano. Los dos se criaron en Orkoien junto con la numerosa familia. Jesús Mari Unzué, nacido en 1965, guió sus pasos hacia la música y la Cruz Roja. El acordeón y las orquestas. Juan Carlos Unzué, de 1967, pronto destacó en el fútbol.

El parentesco le llevó a Jesús Mari Unzué a abstenerse en la votación para el cambio de nombre del campo de fútbol. Pero con él ha ido perfilando un homenaje que desde la oposición han reclamado en no pocos plenos desde entonces. En 2020 se reservó una partida para poder organizarlo. “Tenía que ser Juan Carlos quien pusiera la fecha y hasta ahora no ha podido ser. Primero por la pandemia, que no dejó organizar otros actos, como el partido que ahora ya está anunciado entre el Barça y el Manchester City, y después porque tenía que pasar un cierto tiempo, ha ido quedando postergado. Pero ahora ya está. Y será el 8 de octubre”, cuenta aliviado después de los Sanfermines. “Había que separar un tema y otro”, matiza.

Veteranos y grupos locales

Con una fecha que queda a las puertas del otoño, Jesús Mari Unzué espera que se programe a las cinco de la tarde, para que sea de día. También ha perfilado las tres patas que quiere que tenga la jornada: la reinauguración del campo con la presencia de Juan Carlos, que le da nombre; un partido benéfico y el homenaje del pueblo de Orkoien a su vecino. A Orkoien regresa en sus visitas a Navarra, a la casa de sus suegros que han podido adaptarla a sus problemas de movilidad. Allí también vive su madre, Camino Labiano, y varios de sus hermanos, sobrinos y primos.

El propio Juan Carlos Unzué hablaba de ese homenaje pendiente en Orkoien días antes del Chupinazo de Pamplona. “Ahora voy a tener que buscar a antiguos compañeros para que participen. Será algo pequeño, pero claro que hace mucha ilusión”. Incluso si la “alineación definitiva” lo permite, desvela su primo, ha pensado en un partido “Norte-Sur”, con veteranos futbolistas de los equipos en los que jugó: Osasuna, Barcelona, Sevilla, Tenerife y Oviedo.

Pero también Jesús Mari Unzué espera la presencia de otras figuras presentes o pasadas del deporte y personas “representativas del panorama social y cultural” para que puedan dar ambiente a una jornada que imagina festiva. “Que ayuden a conseguir la máxima difusión y beneficio para la causa”. Y anuncia la participación de grupos locales. La Coral San Miguel pidió participar de alguna manera. Él ha pedido al profesorado de la escuela “José Miguel Huarte” que se una a la coral y hagan algo conjunto. Por otro lado, espera sumar a empresas de la localidad y otras entidades y organizar iniciativas para recaudar fondos . “De la respuesta del pueblo de Orkoien no tengo ninguna duda de que será ejemplar”, concluye. El programa se habrá oficial en breve.