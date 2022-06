Un vecino de Badostáin: "Mi hija ha tenido que salir corriendo con una niña de 15 días"

Las llamas se han detenido justo junto al muro de una de las viviendas que hay entre Sarriguren y Badostáin. "Ha sido notar el humo, asomarnos y el fuego ya estaba aquí. Mi hija y mi nieta, que tiene quince días, han tenido que salir corriendo", contaba un vecino de Badostáin mientras refrescaba el perímetro junto a su vivienda junto a varios vecinos, que se han sumado a ayudar en cuanto han visto que las llamas avanzaban a toda velocidad hacia las viviendas.

Gabriel González,Jesús Caso,José Carlos Cordovilla,Pedro Gómez

Diario de Navarra

Otros vecinos de la localidad también se han dedicado con mangueras a refrescar los aledaños de sus viviendas, y algunos criticaban la proximidad de la maleza y los campos de cereal. "Hemos pedido varias veces al Ayuntamiento que nos quite esta maleza y nada. También hemos pedido a los agricultores que dejaran un margen entre el campo y las viviendas, porque llega hasta el milímetro. Alguno nos ha llegado a decir que antes estaba el campo que las casas", aseguraba un vecino, que reclamaba medidas al Gobierno, Ayuntamiento y agricultores. "Parece mentira que no hayan hecho nada con todo lo que ha pasado este mes. No sé si esperan a que haya muertos. Siempre nos vamos de vacaciones asustados", decía otra vecina. Añadían que gracias a que uno de los campos se encontraba en barbecho las llamas no se habían dirigido a otras zonas del pueblo.