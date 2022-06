Peregrinos varados en Etxauri

El Gobierno de Navarra recomendó este domingo a los peregrinos que permanecieran en los albergues y no emprendieran camino. Eso fue con el transcurso del día para entonces,habían salido de Roncesvalles con sus bicicletas. El calor iba apretar y madrugaron. Se quedaron encallados en Etxauri . "No nos han dejado pasar por el puerto, ni por ninguna otra carretera. Todo está cortado por los incendios . La única alternativa es la autovía, pero con las bicis no se puede", apuntaba Tamara a mediodía. "Sabíamos que la NA.1110 estaba cortada, pero nos habían dicho que por la 700 podíamos", indicó Víctor. Un hermano suyo vive en Cizur, de modo que le llamaron y él fue a buscarles con el coche. "Tenemos los hoteles cogidos y mucha ilusión en nuestro primer, pero entendemos que dentro de toda esta desgracia es un mal menor".