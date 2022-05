Cursos intensivos de natación para menores en el Aquavox San Jorge

Aquavox San Jorge organiza cuatro cursos intensivos de natación del 1 al 14 de junio dirigidos a menores a partir de 5 años. El organizadeldirigidos a. El Ayuntamiento de Pamplona y la Federación Navarra de Natación han ampliado la oferta de cursos de natación infantiles en las piscinas municipales tras la alta demanda de los cursos previstos en el Complejo Deportivo Aranzadi en el mes de junio. Las inscripciones están abiertas a través de la web

Se ofertan dos niveles de iniciación. El nivel 1 de iniciación está orientado a quienes no sepan nadar, tengan miedo al agua o no tengan una autonomía de desplazamiento sin material. Hay dos horarios para poder inscribirse, a las 16.30 y a las 17 horas, con sesiones de media hora cada una. El nivel 2 de iniciación se dirige a menores que han tenido contacto con el agua, no tienen miedo, tienen autonomía para desplazarte y sepan nadar sin apoyo de material auxiliar al menos 5 metros. Se han establecido también dos horarios, a las 17.30 horas y a las 18 horas, para poder apuntarse.

inscripción en el grupo elegido deberá estar supeditada al nivel y no al horario que pueda convenir. El precio del curso es de 50 euros para personas abonadas y de 55 euros para personas no abonadas. La cuota de la persona abonada debe estar debidamente justificada durante la vigencia del curso. Para más información, se puede llamar al teléfono de la Federación Navarra de Natación 948 22 72 79. o a través de su web

Los niños y niñas que se apunten deberán tener al menos 5 años cumplidos en este año 2022, es decir, menores nacidos en 2017 o años anteriores. El monitorado podrá mover a los menores inscritos a otros horarios en base al nivel del mismo. La cuota da derecho a la participación en el curso, pero no al uso del resto de las instalaciones municipales.