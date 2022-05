Bildu no se suma a la declaración de recuerdo a Tomás Caballero

Este viernes, a las once de la mañana, todos los grupos municipales acudirán al cementerio para recordar al concejal de UPN Tomás Caballero asesinado hace 24 años por ETA. Pero el jueves, no hubo esa unanimidad lo que impidió que una declaración en su memoria presentada por NA+ -a la que se sumaron PSN y Geroa Bai- fuera institucional; es decir, aquella que el pleno avala al completo. Faltó el voto afirmativo de EH Bildu, que se abstuvo.

Según dijo su edil Endika Alonso, porque el equipo de gobierno de NA+ no había querido consensuar el texto de la moción y, añadió, que le gustaría que fuera tan contundente con otras víctimas como Germán Rodríguez, Ángel Berrueta o Sara Fernández. También afirmó que su grupo apoyaba los puntos de la moción: homenaje a Tomás Caballero y reconocimiento a la familia o invitar a los ciudadanos a honrar su memoria.

Y tres. “Resaltar los valores de libertad, justicia y paz, que defendió con su vida Tomás Caballero y que siguen siendo igual de necesarios hoy en día”, dijo Alonso citando textualmente el punto hasta llegar a “hoy en día” porque la declaración indicaba “tras la extinción de la banda terrorista de ETA”.

Desde NA+, Ana Elizalde, y de las filas socialistas Maite Esporrín desvelaron que precisamente calificar a ETA como banda terrorista, “lo que es”, subrayó Elizalde, había hecho que EH Bildu no secundara la declaración. Y mientras Esporrín les pidió que dieran un paso más en pos de la paz, Elizalde indicó que seguían con el inmovilismo de los años oscuros de la democracia. “Y hacen hoy lo mismo que el concejal Lacasta de HB hizo en el pleno extraordinario convocado aquel mayo de 1998, no condenar”. La concejal de NA+ añadió que tampoco le valía el argumento de que no se incluyeran a otras víctimas. “Cuando aquí se habla de las personas fusiladas en el 36 nosotros no citamos a ETA”. Así, que, concluyó Elizalde, su presencia en el cementerio hoy será para salir en la foto.

Desde Geroa Bai, Patxi Leuza, recordó el compromiso de su grupo en repudiar cualquier acto de violencia. “Para mí Tomás es igual que esos concejales fusilados en el 36, a los que elegidos por el pueblo se les mató por sus ideas”