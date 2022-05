la dinámica termina por empujarte a dar vueltas y más vueltas en busca de una plaza libre de aparcamiento. Misión imposible. El aumento del tráfico en las ciudades durante los últimos años no ha dejado otra salida a muchas administraciones, entre ellas Es matemático. Salir de casa con el tiempo justo y que, en ese precioso momento en el que necesitas aparcar con algo más de urgencia,Misión imposible. El aumento del tráfico en las ciudades durante los últimos años no ha dejado otra salida a muchas administraciones, entre ellas Pamplona , que ir incrementando los espacios de estacionamiento limitado (de pago) en sus distintas modalidades.

Verde, azul, roja, naranja, la combinación de dos de ellas... Alternativas que no buscan otro cometido que fomentar la rotación de los vehículos que circulan a diario por el entramado de calles de la ciudad. Una alternativa que, aunque a muchos no les hace demasiada gracia por el desembolso que acarrea, sí sirve para que un coche no monopolice un espacio sin límite temporal.

aparcamientos en los sectores 10 y 11. Es decir, en el barrio de la Txantrea y en Casco Antiguo. En el primero de los espacios escogidos, la ampliación planteada por el área de Seguridad Ciudadana se desarrollará en las inmediaciones del puente de la Magdalena y el instituto Padre Moret Irubide, con 24 plazas azules, una decena en línea y las 14 restantes en batería. Partiendo de esta base, el Ayuntamiento de Pamplona ha tomado la decisión de ampliar en 144 plazas nuevas más este tipo deEs decir, en el barrio de la Txantrea y en Casco Antiguo. En el primero de los espacios escogidos, la ampliación planteada por el área de Seguridad Ciudadana se desarrollará en las inmediaciones delcon 24 plazas azules, una decena en línea y las 14 restantes en batería.

Según explican los técnicos, la petición de este nuevo espacio regulado venía siendo reiterada por parte de los vecinos debido a los “graves problemas” de aparcamiento existentes en la zona. El contrapunto sobreviene por su cercanía con el río Arga, lo que convertiría al terreno en zona inundable. Por este motivo, los vehículos serán dados de alta en el sistema de alertas municipal.

La segunda pata del plan se localiza en el centro de Pamplona. Segmentado en dos tramos, el primero de ellos está enclavado en la calle Playa de Caparroso, junto al albergue Paderborn, desde las pasarelas del Club Natación hasta su salida hacia la calle Vergel.

En este caso, el esquema que tienen entre manos en el consistorio indica que serán 71 aparcamientos divididos en tramos consecutivos de 8, 11, 12, 21 y 19 plazas. Todos en batería. La petición estuvo motivada a petición del propio Club Natación, con una ampliación sobre las 19 plazas exitentes para personas residentes en el sector 1 (Casco Antiguo). En este caso, indican los planos, las plazas mantendrán color naranja.

A renglón seguido, en la antesala del ascensor urbano que enlaza con el fortín de San Bartolomé, Seguridad Ciudadana propone la creación de otras 19 plazas más, repartidas en dos escenarios de 10 y 9 espacios. Los primeros serán en línea, mientras que para los segundos se plantea batería. En ambos casos serán para zona naranja.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Pamplona pretende favorecer el uso de modos de transporte alternativos al vehículo privado y apostar por otros medios más sostenibles. Las bolsas de aparcamiento que se quieren regular se habían convertido en espacios habituales de estacionamiento gratuito, con una gran afluencia de vehículos y una rotación mínima, pues su cercanía al centro de la ciudad favorecía el buscar una plaza en ellos.