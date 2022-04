¿Por qué están cerradas? Las pasarelas, a la espera de respuesta de la CHE

Imágenes que se siguen evocando en la retina de muchos. Las mismas en las que el director de cine Montxo Armendáriz recogía cómo Javi retaba a sus miedos atravesando una pasarela de piedras sobre el cauce del Arga. Esa escasa conexión entre ciudad y río formaba parte indiscutible de Secretos del Corazón, película que ha terminado por germinar en pleno pulmón verde de Pamplona.

Tras casi un cuarto de siglo desde que las primeras máquinas entraran en la ribera del río con intención de construir un camino fluvial de más de 11 kilómetros atravesando Pamplona, los problemas vuelven a acumularse en la base de estas pasarelas. Acumularse, nunca mejor dicho. Y es que es precisamente ese amontonamiento de sedimentos, piedras, ramas y guijarros de todo tipo de tamaños el que recala como obstáculo del fluir del Arga a día de hoy.

el agua ‘salpica’ casi de manera constante buena parte de las pasarelas (las de menor altura), lo que, evidentemente, incrementa el peligro al cruzar. Como guinda a este primer escollo, la gran cantidad de ramas y troncos han creado una especie de presa, haciendo que el agua también pase por encima. Una tesitura que ha empujado a Basta darse una vuelta por la zona para comprobar cómocasi de manera constante buena parte de las pasarelas (las de menor altura), lo que, evidentemente, incrementa el peligro al cruzar. Como guinda a este primer escollo, la gran cantidad de ramas y troncos han creado una especie de presa, haciendo que el agua también pase por encima. Una tesitura que ha empujado a Policía Municipal a cerrar el paso de las pasarelas; suspensión que ya avisan seguirá vigente hasta que se limpie la zona. Amanecieron cerradas pero a lo largo del día alguien deshizo los precintos-

Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Supeditada hasta que el ente se pronuncie. Como se recordará, desde el Ayuntamiento de Pamplona se habían iniciado conversaciones para conseguir, además de otros asuntos, una autorización prolongable en el tiempo. Mirando al entramado administrativo, el que realmente pondrá fecha a la siguiente intervención en el cauce del río, se debe asumir que la pelota se encuentra en el tejado de la. Supeditada hasta que el ente se pronuncie. Como se recordará, desde el Ayuntamiento de Pamplona se habían iniciado conversaciones para conseguir, además de otros asuntos, una autorización prolongable en el tiempo.

¿Con qué fin? Con el de lograr permiso para que el consistorio pueda llevar a cabo determinadas actuaciones en el río Arga sin necesidad de pedir permiso cada vez y, además, velar por dicho cumplimiento. “Las conversaciones van por buen camino”, dijo Enrique Maya en su momento, hace ya un par de meses.

Así que, dada la tesitura, no queda otra que esperar a que la CHE responda a ese borrador colaborativo que se envió desde Pamplona. Una contestación que hasta este martes no había llegado. No podemos olvidar tampoco que para lograr el fin que todos desean (un río saneado y en mejores condiciones para hacer frente a posibles avenidas), sería interesante contar con una partida presupuestaria. En esta parte del juego, será la oposición quien tenga la última palabra.

"¿PERO POR QUÉ LA HAN CERRADO?



Era la pregunta que más resonaba este martes en ambos accesos a las pasarelas junto al Club Natación. Tanto entre quienes recalaban por la mañana del lado de Magdalena y Burlada como de quienes ‘descendían’ desde el centro de Pamplona. La ausencia de carteles que explicaran el motivo del cierre generó decenas de hipótesis, entre las que por supuesto se coló el cambio de escenario en el entorno de las pasarelas en los últimos años. “No tiene nada que ver. Ahora hay piedras por todos los lados, no se limpia ni se hace nada”, lamentaba Marta Narvaiza, habitual de este ‘atajo’.

También Ginés, quien, compra en mano, no dudó en atravesar el río, pese a las bandas de prohibición de Policía Municipal. “No nos pueden cerrar estas pasarelas cada dos por tres. Si hay inundaciones, cerrada; si mal tiempo, también. Y ahora esto, no puede ser”, declaraba antes de cruzar.