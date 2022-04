Un 21% de los transeúntes de Pamplona lleva mascarilla por la calle

Las mascarilla ya no es obligatoria para entrar a bares y comercios, aunque en el primer día con la nueva medida una mayoría todavía mantiene su uso en las tiendas. Pero ¿cuántos navarros no solo la siguen llevando, sino que la utilizan al aire libre en una ciudad?

Un sencillo ejercicio en una vía céntrica de Pamplona como la avenida Carlos III permite hacerse una idea: contar entre los transeúntes adultos cuántos se cubren nariz y boca y cuántos no. Con una muestra aleatoria de 300 personas, durante la mañana de este miércoles, el resultado es claro. Con una lluvia intermitente, 64 pasaron con mascarilla y 236 con la cara descubierta. Entre quienes la llevaban, un 21,33 %, sobre todo personas de edad avanzada o que las acompañaban Al interceptar a estos peatones daban respuestas similares: por comodidad, por precaución ante los efectos de la Semana Santa, por protegerse del frío o por ser persona de riesgo.

Para Ana López, de 65 años, cubrirse es una manera de evitar los enfriamientos a los que tiene tendencia: “La llevo por protegerme la garganta y la nariz, es más cómodo que la bufanda. Me parece mejor la FPP. Con el calor utilizaré la quirúgica”. Miriam Sola Zorrilla, de 34 años andaba junto a su hermano Aritz, de 28, por la calle Zapatería. Ambos con mascarilla.“Entre que llueve y estoy yendo de tienda en tienda… es que ni lo he pensado”, admitía. “La estoy llevando donde hay mucha afluencia de gente. Cuando voy caminando y no voy de local en local voy sin”, indicaba el más joven.