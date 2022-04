Los navarros, con cautela para quitarse la mascarilla en interiores

Por momentos parecía que en la plaza del Castillo de Pamplona se revivía durante esta mañana lluviosa de miércoles febrero de 2019. De no ser por algunos transeúntes, que llevaban en la mano o en su barbilla la mascarilla. Unos pocos todavía se cubrían las caras. Pero la escena cambiaba al adentrarse en el Casco Viejo y en bares y tiendas; gran parte de los comerciantes siguen utilizando la quirúrgica o la FPP2 para trabajar y otros tantos clientes han decidido continuar con esta medida de prevención las primeras semanas tras el fin de la obligatoriedad de mascarilla en interiores.

La proximidad a un público muy variado es una de las razones por las que camareros como Patxi Eneriz Sola, de la cervecería Txirrintxa, han escogido llevarla. “Lo voy a mantener, durante la pandemia me ha ido bien y no he cogido catarros ni nada parecido”, explicaba. Si no hay clientela se la va a retirar unos minutos para “respirar un poco mejor”, pero luego se la colocará de nuevo. No le importa que haya personas que no usen mascarilla, pero Eneriz aseguraba que en especial durante los juevintxos o los fines de semana se la pondrá por precaución.

Otros comerciantes han optado por amoldarse al cliente. Alfonso Artazcoz, de Artazcoz Moda Hombre, tenía claro que iba a tener siempre a mano una quirúrgica. En caso de que entre alguien con mascarilla, él se la colocará también. Y algunos de estos compradores que continúan usándola, cuando van de tienda en tienda, optan por no retirársela al salir a la calle. Esta es la explicación que daban los hermanos Aritz y Miriam Sola Zorrilla, de 28 y 34 años, respectivamente, sobre por qué la llevaban cuando caminaban por la calle Zapatería.

Las personas mayores, sobre todo, optaban por cubrirse nariz y boca al entrar a los comercios. Una dependienta de La Chica de las Lanas contaba que por este motivo va a atender con la FPP2; la mayoría de su público tiene una edad avanzada.