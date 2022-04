Para muchas familias, el universo cambia radicalmente cuando su primer hijo aparece en escena. Desde que terminan los permisos de maternidad/paternidad, no queda otra que buscar una solución para tratar de conciliar la nueva etapa con la vuelta al mundo laboral. ¿Complicado? Sí, y en dosis elevadas.

Con los datos en la mano, queda patente la inclinación para el próximo curso. Tras la preinscripción, ha sido el inglés el que ha marcado la hoja de ruta de manera sobresaliente. Y que más de la mitad de las plazas de la red municipal contarán este 2022-2023 con actividades en inglés, una posibilidad que implica un "importante trabajo pedagógico" por parte del Organismo Autónomo Escuelas Infantiles Municipales.

Aunque se mantiene la tendencia a que más del 80% de las plazas solicitadas tenga el castellano como lengua vehicular, el incremento de la presencia del inglés en la red ha sido refrendado por la demanda de las familias, ya que avanzan porcentualmente las solicitudes en modelos que contienen actividades en esta lengua extranjera.

En ese sentido, de las 1.526 solicitudes en las escuelas infantiles municipales, la mayoría ha optado por castellano con inglés 693 (45,4%, un 6,6% más que el curso pasado), frente a las 532 (34,8%) solo en castellano. Sucede lo mismo con la modalidad de euskera. De las 301 solicitudes para modelos en esta lengua vehicular, de nuevo euskera con inglés supera ampliamente a la de euskera en exclusiva, con 189 solicitudes (12,3% del total) y 112 solicitudes (7,3%), respectivamente.

En todos los centros que ofrecen simultáneamente las líneas de castellano y euskera con actividades en inglés (Printzearen Harresi/ Fuerte del Príncipe, Lezkairu y Buztintxuri) la demanda de la línea de castellano ha sido mayor que la que utiliza como lengua vehicular el euskera. Como ejemplo, la nueva y demandada Escuela Infantil de Lezkairu, ofertaba 91 plazas vacantes (55 castellano con inglés y 36 con euskera con inglés). Las solicitudes para la primera línea han multiplicado casi por 5 el número de plazas disponibles y en las de euskera ese factor ha sido de 2,7 veces el número de plazas.

En cuanto a las preinscripciones, el consistorio ha recibido 1.699 solicitudes durante el proceso que se desarrolló del 1 al 15 de marzo, un 17,2% más de solicitudes que las recibidas para el presente curso. Las familias, mayoritariamente (1.526 preinscripciones, un 89,8%), han solicitado plaza en una de las 12 escuelas del Ayuntamiento de Pamplona como primera opción y 173 familias, se han inclinado por una de las 5 del Gobierno de Navarra. Entre todas se ofrecen 856 plazas vacantes.

En relación a las lenguas vehiculares, castellano y euskera, para el curso 2022-2023 la demanda de castellano sigue superando ampliamente a la de euskera en una proporción 80,3% frente de 19,7%, respectivamente. Y al igual que el curso pasado la mayoría de las solicitudes ha sido para jornada completa (1.451, un 95,1%), ya que solo 75 de las familias (4,9%) han optado por la media jornada, una tendencia aún más acusada que el curso pasado en el que los porcentajes fueron del 93% y el 7%, respectivamente.

La red municipal suma un total de 1.069 plazas de las que para el curso 2022-2023 estaban vacantes 703, ya que el resto está cubierto por escolares que han renovado matrícula. Tras las solicitudes recibidas, se cubrirían en primera opción 659 plazas, quedando 44 todavía vacantes, la gran mayoría en media jornada.

Listas definitivas,el 23 de mayo

​Como se recordará de la dinámica de años anteriores, el acceso a la red se establece dependiendo de un baremo de puntuación que se acredita documentalmente y que atribuye un número de puntos prefijado según la composición y empadronamiento de la unidad familiar, la situación laboral o académica de los progenitores o tutores legales, la renta familiar disponible y otras situaciones de necesidades personales, familiares o sociales graves, debidamente justificadas.



El próximo 9 de mayo, concluido el periodo de preinscripción y el proceso de valoración, se publicarán en cada escuela infantil y en las webs www.pamplona.es/escuelasinfantiles y en www.navarra.es las listas de admisión provisional y de espera y, tras unos días para reclamaciones (hasta el 13 de mayo), las listas definitivas se harán públicas el día 23 de mayo. Las familias deben tener en cuenta que no se realizará comunicación individual de la admisión.



Luego, cada familia aceptada en un centro tendrá del 23 al 27 de mayo para realizar la matricula en la correspondiente escuela infantil. Las matrículas de las escuelas Lezkairu y Mendebaldea se harán en la sala de la antigua estación de autobuses, en horario de 9 a 14 horas. La formalización de la matrícula implica la renuncia al resto de opciones que se hubieran puesto en la prematrícula y la no formalización conllevará la anulación de solicitud y admisión. El inicio oficial del curso 2022/2023 será el martes 16 de agosto.



La prematrícula para el curso que viene se extendió del 1 al 15 de marzo. En ese proceso destaca el importante avance de la solicitud on line. En esta edición el 44,7% de las 1.699 peticiones recibidas lo fueron por esta vía, un año en el que se estrenaba la atención telefónica a las familias solicitantes a través del 010. El esfuerzo municipal en la gestión presencial bajo cita previa en la antigua estación de autobuses fue aprovechado por el 55,3% restante de solicitantes.